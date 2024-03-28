  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF Başkanı Büyükekşi istifa edecek mi? ''O tarihte başkan olmayacak''

TFF Başkanı Büyükekşi istifa edecek mi? ''O tarihte başkan olmayacak''

TFF Başkanı Büyükekşi istifa edecek mi? ''O tarihte başkan olmayacak''
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi için üst üste istifa çağrıları yapılırken Büyükekşi'nin istifası ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Son dönemde Türk futbolunda üst üste krizler yaşanırken, birçok futbol paydaşı Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi için istifa çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Özellikle Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği ve olağanüstü seçim kararının alınacağı ileri sürülmüştü.

İSTİFA EDECEĞİ KONUŞULUYORDU

Son aylarda yaşanan hakem yumruklama, takımı sahadan çekme, finalin oynanmaması, Trabzon'da yaşananlar, TFF toplantısının sızıdırılması gibi gelişmeleri üzerine, kulüplerin bir bölümünün de tepksini çeken Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetiminin görevi bırakıp olağanüstü seçim kararı alacağı kulislerde konuşulurken Yağız Sabuncuoğlu'ndan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"NİSAN GİBİ YENİ ADAYLARI KONUŞURUZ"

Sabuncuoğlu yaptığı açıklamada "Biz temmuz ayında transfer programı yaparken Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı olmayacak. Nisan gibi yeni adayları konuşuruz bence." ifadelerini kullandı.

Etiketler istifa Büyükekşi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hasat dönemi başladı! Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor Hasat dönemi başladı! Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa'ya rest Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa'ya rest Ünlü anketçi Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son durumu açıkladı Ünlü anketçi Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son durumu açıkladı Geceleri nüfusu on binlere çıkıyor! Sadece 83 kişi sandığa gidecek Geceleri nüfusu on binlere çıkıyor! Sadece 83 kişi sandığa gidecek İstanbul'da kırmızı ışıktaki otomobili taradılar İstanbul'da kırmızı ışıktaki otomobili taradılar Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı Bayramın da tadı kaçtı: Şimdi de bayram zammı geliyor Bayramın da tadı kaçtı: Şimdi de bayram zammı geliyor PKK seviciler bu sefer de havalimanında olay çıkardı: Yaralılar var PKK seviciler bu sefer de havalimanında olay çıkardı: Yaralılar var Hz. Meryem olduğunu iddia eden kadın şeyhliğini ilan etti Hz. Meryem olduğunu iddia eden kadın şeyhliğini ilan etti