TFF Başkanı Büyükekşi istifa edecek mi? ''O tarihte başkan olmayacak''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi için üst üste istifa çağrıları yapılırken Büyükekşi'nin istifası ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Son dönemde Türk futbolunda üst üste krizler yaşanırken, birçok futbol paydaşı Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi için istifa çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Özellikle Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği ve olağanüstü seçim kararının alınacağı ileri sürülmüştü.

İSTİFA EDECEĞİ KONUŞULUYORDU

Son aylarda yaşanan hakem yumruklama, takımı sahadan çekme, finalin oynanmaması, Trabzon'da yaşananlar, TFF toplantısının sızıdırılması gibi gelişmeleri üzerine, kulüplerin bir bölümünün de tepksini çeken Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetiminin görevi bırakıp olağanüstü seçim kararı alacağı kulislerde konuşulurken Yağız Sabuncuoğlu'ndan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"NİSAN GİBİ YENİ ADAYLARI KONUŞURUZ"

Sabuncuoğlu yaptığı açıklamada "Biz temmuz ayında transfer programı yaparken Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı olmayacak. Nisan gibi yeni adayları konuşuruz bence." ifadelerini kullandı.