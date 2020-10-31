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  4. 31 Ekim 2020 17:25

TFF duyurdu! Bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakeminin cuma günü yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

TFF duyurdu! Bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Federasyondan yapılan açıklamada, hakemin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.

AA

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