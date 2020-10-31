TFF duyurdu! Bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Federasyondan yapılan açıklamada, hakemin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.
Test sonucu pozitif çıkan hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.
AA
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