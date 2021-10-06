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Tolgay Arslan Türkiye'ye dönüyor

Tolgay Arslan Türkiye'ye dönüyor

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için kolları sıvayan Trabzonspor'da Tolgay Arslan ismi ön plana çıktı. Udinese'de forma giyen tecrübeli futbolcunun, bordo-mavili takıma gelmeyi çok istediği ifade edildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor'da ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Yerli rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan bordo-mavililerde Tolgay Arslan ismi gündeme geldi.

TRABZONSPOR'U ÇOK İSTİYOR!
İtalyan basınından Tutto Udinese'nin haberine göre, Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu isteğini menajerine de iletti.Sezon sonunda Çizme ekibiyle bitecek sözleşmesinin yenilenmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığının altı çizildi.

Bu sezon İtalya Serie A'da Udinese ile 7 maça çıkan Tolgay Arslan 1 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcu ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de formaları da giymişti.

Etiketler tolgay arslan türkiye
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