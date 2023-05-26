Trabzonspor siber saldırıya uğradı

Trabzonspor'un sunucularına siber saldırı düzenlendi. Bazı bilgilerin ele geçirilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) veri ihlali bildiriminde bulunuldu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Trabzonspor'un sunucularına 19 Mayıs'ta siber saldırı gerçekleştirildi, saldırı aynı gün tespit edildi.

Saldırıdan Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş, Bordo Mavi Futbol Yatırımlar Ticaret A.Ş, Trabzonspor Kulübü Derneği ve Trabzonspor Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de etkilenirken, şifrelenen sunucularda tutulan dosyalara erişim sağlanamadığından ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı tespit edilemedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhlalden etkilenenler, çalışanlar, kullanıcılar, öğrenciler, müşteriler ve potansiyel müşteriler olurken, ihlal nedeniyle kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ile diğer veri kategorileri de etkilendi.

İlgililer, çağrı merkezi aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecek.

Veri ihlali bildiriminin ardından KVKK, konuya ilişkin inceleme başlattı.