Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Friedel görevden alındı

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan ancak Süper Lig'te peşpeşe kötü sonuçlar alarak liderin 13 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu. Karşılaşmanın ilk 9 dakikasında 2-0 öne geçen Kartal, İzmir ekibinin 12, 32 ve 82. ve 90+1. dakikalarındaki gollerine engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.Kartal, ligde oynadığı son 4 müsabakada Galatasaray’a 2-1, Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olurken Başakşehir ile de 0-0 berabere kalmıştı.

Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında Beşiktaş'ta ilk neşter vuruldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK'