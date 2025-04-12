Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı karıştı: Hasan Arat'a yumruklu saldırı!

Beşiktaş'ın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kavga çıktı. Eski başkan Hasan Arat'ın yumruklu saldırıya uğramasının ardından toplantı tatil edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri ile eski başkanlardan Hasan Arat ve Ahmet Nur Çebi de katıldı.

Hasan Arat’ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.

Yamantürk'ün Arat'ı elleriyle ittiği görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat’a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

Eski başkan Arat, toplantı salonundan çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün derhal istifa etmesi gerektiğini söyleyen Hasan Arat, “Yaklaşık 4.5 aydan beri çok ciddi manevi saldırılar yapıyorlar. Ben Beşiktaş’ın meseleleri burada konuşulacak dedim ve hiçbirinize gelip konuşma yapmadım. Burada çok güzel bir mizansen hazırladılar. Normalde eski başkanlar 1’inci sırada konuşurlar. Beni özellikle 17’nci sıraya koydular. Geçen divan kurulunda sayın başkan, daha önceki başkan son derece ahlak dışı kelimelerden bahsettiler. Aileme ve ekmeğime laf uzattılar. Son derece ağır şeyler söylediler. Onlarla her türlü hukuki mücadelemi başlattım. Beşiktaş Divan Kurulu’nda bunların konuşulmasına müsaade edilmesi son derece manidardır. Bugün kendi korumalarıyla benim üzerime saldırmaları tahammülsüzlüktür. Medeni şekilde geldim. Ama dayanamıyorlar, gerçekleri duymak istemiyorlar. Hırsları onları kör etmiş. İçindeki kinler benim duamın nasıl okunacağı konusuna kadar konuşmalarına sebep olmuş. İftiracıların, pusucuların duası kabul etmez. Ben onların duasını istemiyorum. Zamanında Süleyman ağabeye ‘Bonservisini vereyim, Fener’e gitsin’ diyen bir divan başkanı. Tarih onları yargılayacak. Ben camiam adına üzgünüm. Buraya geldiğim için mutluyum. Bugün burada yaşananlar Beşiktaşlıları ve ailemi üzmüştür. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben aynı şekilde hayatıma devam edeceğim. Bu işten vazgeçmeyeceğim. Aynı şeyi yarın Serdal Adalı’ya yaparlar. Taraftarın ve camianın gerçeği görmesi gerekiyor. Bu bir oyundur. Senin beni kovalamaya boyun yetmez. Ama korumalarıyla saldırmayı maharet biliyorlar. Hukuk önünde cezasını verecekler. Tevfik Yamantürk derhal istifa etmelidir. Hem küfür etti. Korumalarını önceden ayarlamışlar. Bana teke tek kimse gelemediği için. Arkadan saldırana ‘kalleş’ denir. Beşiktaş’ın bu kalleşlikleri artık unutması lazım. Hodri meydan deyince dayanamadılar. 45 dakikalık bir konuşma hazırlamıştım. Bütün olayları anlatacaktım. Bu makamı derhal terk etmesi lazım. Beşiktaş’ı bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok” sözlerini kullandı.

‘BANA DARBE İŞLEMEZ’

Elindeki kanamanın sorulması üzerine Arat, “Bana darbe işlemez. Olabilir, oradaki şeyden dolayı olmuş olabilir. Bunlar gelir geçer. Burada Beşiktaş’ı üzdüler. Bunlar aynı şeyi zamanında Süleyman ağabeye yaptılar. Bu utançla ömür boyu yaşayacaklar. Benim adım yeter, onların paraları yetmez” ifadelerini kullandı.

Arat sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Beşiktaş’tan adam gibi gitmek kötü mü ? Veda etmek, taraftarlar vedalaşmak yanlış mı ? Benim özel nedenlerim vardı ve ayrıldım. Neden linç etmeye kalkıyorsunuz ? Bana kızması gereken tek şey bana gelip oy atan insanlar. Beni seven insanlar için bugün buraya geldim. Onlar benden bunu bekliyordular.”

‘HERKESLE HUKUK ÇERÇEVESİNDE MÜCADELE EDECEĞİM’

Çok fazla kişiyi mahkemeye verdiğini belirten Hasan Arat, “Gerekeni avukatlar yapar. Ben zaten çok kişiyi mahkemeye verdim. Herkesle hukuk çerçevesinde mücadele edeceğim. Biz hukuka inanırız. Kaba kuvvet, korumalarla saldırma dönemi bitti” dedi.

‘HER ŞEY HESAPLAR VE BELGELERLE ORTADADIR’

Her şeyin belgelerle ortada olduğunu aktaran Arat, “10 bin liralık transferin bile takip edildiği dönemde bu paralar kaybolmaz. Her şey hesaplarla ve belgelerle ortadadır. Çatıda neden bu olmuş diyorlar ? Hüseyin Yücel, 30 milyon Euro para vermiş kulübe. 240 bin Euro’luk çatıya imza attığında mı yolsuzluk yapmış olacak ?” sözlerini sarf etti.

Hasan Arat sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Kartallar yalnız uçar. O yüzden sen yükseldikçe oksijen azalır, başkaları o oksijenden dolayı düşerler ama kartallar yukarı çıkar.”

"MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM"

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk toplantnın başlangıcında Hasan Arat ile yaşadığı gerginliğe değinerek, "Tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş divanına yakışmayacağı için üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde düşene vurmamak var. Ama alıp da gideni mezara kadar kovalamak da var. Yanına ister Polonya Cumhurbaşkanını ister Katar Emirini alsın, ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım. Konuyu kapatmak ve uzatmak istemiyorum" demişti.