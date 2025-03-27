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Beşiktaş, Galatasaray derbisine yabancı hakem getirecek

Beşiktaş, Galatasaray derbisine yabancı hakem getirecek
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Cumartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ın yabancı hakem talebinin TFF tarafından reddedilmesinin ardından siyah-beyazlı camiadan Türk futbol tarihine geçecek bir hamle geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan derbiler için karar çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, TFF Yönetim Kurulu, salı günü derbileri yönetecek hakemleri karara bağlamak adına Riva'da bir araya geldi. TFF'den derbiler için yerli hakem kararı çıktı.

TFF, bu kararla Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebini de reddetmiş oldu. Bu kararın ardından TFF dün de Beşiktaş -Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceğini duyurdu.

Beşiktaş TFF'nin kararına tepki göstererek Türk futbol tarihine damgasını vuracak bir hamle yaptı.

Beşiktaş Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanacak Galatasaray derbisine dünyaca ünlü emekli bir hakemi davet etti.

Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak olan yabancı hakem, pozisyonları anlık olarak yorumlayacak. Bu yorumlar Beşiktaş YouTube hesabından yayınlanacak.

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Etiketler Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş Galatasaray yabancı hakem TFF Hakem derbi
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