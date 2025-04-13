Candaş Tolga Işık'tan şoke eden iddia: ''Beşiktaş'ta adam öldürülecek''

Siyah Beyazlı camianın eski yöneticilerinden gazeteci Candaş Tolga Işık Beşiktaş'ta dün düzenlenen Divan Kurulu toplantısında Başkan Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki gerginlik sonrasında Hasan Arat'ın kürsüde yumruklanmasını yorumlarken "Beşiktaş'ta adam öldürülecek buradan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nün dün düzenlenen 2025 Yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Hasan Arat’ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüşmüştü.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasındaki karşılıklı hakaretler sonrasında Hasan Arat kürsüde kameraların önünde saldırıya uğramıştı.

Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle birlikte Beşiktaş Divan Kurulu tatil edilirken, Hasan Arat darp raporu aldığınmı açıklamıştı.

Türk spor kamuoyu bu olayı konuşurken Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden gazeteci Candaş Tolga Işık'tan gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.

Ekol TV'de Sergen Yalçın ile yayın yapan Candaş Tolga Işık, yaşanan olaylarla ilgili "Eğer bu işe bir adım atılmazsa, çok acayip bir şey söyleyeceğim ve inanarak söylüyorum. Beşiktaş Divan Kurulu'ndan birini öldürecekler. Mafya kılıklı birçok insan var orada. Yumruk atmak nasıl bir cesaret? Kahvede bile bu cesareti gösteremezsin. Bu insanları hukuken en ağır cezalara çarptırmaları lazım. Buradan tekrar söylüyorum. Bu işlere tedbir alınmazsa insan ölecek! Bakın görürsünüz." dedi.

Işık ayrıca , "Olayların başında da Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk var. Beşiktaş başkanıyla aynı statüye sahip. Olayları başlatan da o! Buradan sesleniyorum, Tevfik Yamantürk acilen istifa etmeli. Serdal Adalı'nın da yaptığı açıklamayı eksik buluyorum. Daha sert açıklama yapılıp Tevfik Yamaktürk istifaya davet edilmedi." ifadelerini kullandı.

Son dakika Spor Haberleri: Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat konuşma yapmak için kürsüye çıktığı esnada yumruklu saldırıya uğradı. Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından divan kurulu tatil edildi. Candaş Tolga Işık, yaşanan bu vahim hadisenin ardından flaş bir iddiada bulunarak olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.



KONUŞMA YAPACAKKEN YUMRUKLANDI

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu'nda konuşma yapmak için çıktığı kürsüde yumruklu saldırıya uğradı. Hasan Arat, yaşanan olayların ardından darp raporu aldı.



CANDAŞ TOLGA IŞIK'TAN OLAY İDDİA! "BEŞİKTAŞ'TA ADAM ÖLDÜRECEKLER"

Ekol TV'de Sergen Yalçın ile yayın yapan Candaş Tolga Işık, yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Işık, "Eğer bu işe bir adım atılmazsa, çok acayip bir şey söyleyeceğim ve inanarak söylüyorum. Beşiktaş Divan Kurulu'ndan birini öldürecekler. Mafya kılıklı birçok insan var orada. Yumruk atmak nasıl bir cesaret? Kahvede bile bu cesareti gösteremezsin. Bu insanları hukuken en ağır cezalara çarptırmaları lazım. Buradan tekrar söylüyorum. Bu işlere tedbir alınmazsa insan ölecek! Bakın görürsünüz." dedi.



"SESLENİYORUM! İSTİFA ET"

Sözlerine devam eden Candaş Tolga Işık, "Olayların başında da Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk var. Beşiktaş başkanıyla aynı statüye sahip. Olayları başlatan da o! Buradan sesleniyorum, Tevfik Yamantürk acilen istifa etmeli. Serdal Adalı'nın da yaptığı açıklamayı eksik buluyorum. Daha sert açıklama yapılıp Tevfik Yamaktürk istifaya davet edilmedi." ifadelerini kullandı.