Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş hamlesi

Fenerbahçe, PFDK'nın Mert Hakan Yandaş'a verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezasına itiraz edileceğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezanın açıklanmasının ardından sarı-lacivertli kulüpten yapılan karşı açıklamada cezanın kabul edilemez olduğu dile getirildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır. Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

