Fenerbahçe’den TFF'ye hakem muhtırası

Fenerbahçe'den son haftalarda art arda gelen hakem kararlarına karşı çok sert bir tepki geldi. Sezon başından bu yana sürdürdüğü "sahada kalma" stratejisinden, hakem hatalarının "istisna olmaktan çıkması" gerekçesiyle vazgeçen sarı-lacivertli yönetim, TFF ve MHK'yı sert bir dille uyardı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, hakem hatalarına ilişkin zehir zemberek bir açıklama yayınladı. Bugüne kadar yapıcı diyalog zemini aradıklarını ancak emeğin gasp edildiği bir düzene razı olmayacaklarını vurgulayan yönetim; TFF ve MHK'dan derhal somut adımlar atılmasını istedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken Fenerbahçe cephesinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik çok sert bir açıklama geldi.

Kulüp, sezon başından bu yana koruduğu sağduyulu tavrın "istismar edildiğini" belirterek adalet çağrısında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, polemiklerden uzak durma çabalarının yanlış anlaşıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Provokasyonlara kapılmadan, sadece sahaya odaklanmayı tercih ettik. Ancak bu sağduyulu irademiz, hakkımızın gasp edilmesine rıza göstereceğimiz anlamına gelmez. Ses çıkaranın menfaat sağladığı, efendi duranın mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz."

"Hakem Hataları İstisna Olmaktan Çıktı"

Son haftalardaki kararların futbolun adalet duygusunu yaraladığını belirten sarı-lacivertliler, hakem hatalarının artık sistematik bir hal aldığına dikkat çekti. Açıklamada, "Sahada emeğin karşılığının verilmediği her karar, bir camianın hakkına dokunmaktadır" denildi.

TFF ve MHK’ya Acil Çağrı: "Somut Adım Atın!"

Fenerbahçe yönetimi, sadece eleştiriyle kalmayıp federasyon ve kurullarından çözüm beklediklerini şu cümlelerle ilan etti:

"Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK’dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz."

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tam metni:

"Sezon başından bu yana tüm tartışmaların dışında kalmayı, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettik. Provokasyonlara kapılmadan, polemik üretmeden, futbolun konuşulmasını istedik. Bu duruşumuz; yalnızca kulübümüz adına değil, Türk futbolunu düşünerek, Türk futbolunun geleceği için daha adil, daha temiz ve daha saygın bir iklim oluşturma sorumluluğunun gereğiydi. Süreci bugüne kadar Federasyonumuzla temas halinde, gerekli girişimleri yaparak ve yapıcı bir diyalog zemini içerisinde yürüttük. Ancak bu sağduyulu ve sahada kalma irademiz, hakkımızın gasp edilmesine rıza göstereceğimiz anlamına gelmez.

'HAKEM HATALARI, FUTBOLUN ADALET DUYGUSUNA AÇIKÇA ZARAR VERMEKTEDİR'

Son haftalarda yaşanan ve artık istisna olmaktan çıkan hakem hataları, futbolun adalet duygusuna açıkça zarar vermektedir. Sahada emeğin karşılığının verilmediği her karar, yalnızca bir maçın değil, bir camianın hakkına dokunmaktadır.

'SAHADA ALIN TERİMİZİ YOK SAYAN HER KARARIN KARŞISINDA DURACAĞIZ'

Art arda yapılan hatalı hakem kararlarıyla Fenerbahçe’nin emeğini gölgelemeye çalışanlar bilmelidir ki; ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız.

'TFF VE MHK'DEN SOMUT ADIMLARIN ATILMASINI DERHAL BEKLİYORUZ'

Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK’dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz."