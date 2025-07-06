Fenerbahçe'nin 77 milyon Euro'luk yeni golcüsü imzayı attı

Fenerbahçe, Al Nassr'ın geçtiğimiz sezon başında Aston Villa'dan 77 milyon Euro karşıılığında transfer ettiği Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Jhon Duran'ı İstanbul'a getirmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.

Sarı-lacivertlilerde Futbol Direktörü Devin Özek, geçtiğimiz günlerde Kolombiya'ya giderek yıldız futbolcu ve menajeriyle anlaşma sağlamış ardından da 1 Temmuz'da Duran özel uçakla gelen İstanbul'a gelmişti.

Ocak ayında 77 milyon Euro bedelle Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olan Jhon Duran, 18 maçta forma giyerken 12 kez fileleri havalandırdı. 21 yaşındaki geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Aston Villa ve Al Nassr olmak üzere toplam 47 karşılaşmaya çıktı ve 24 kez gol sevinci yaşadı.