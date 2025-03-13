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  5. Jose Mourinho oyuncusu Maximin'in paylaşımına çok sert bir cevap verdi

Jose Mourinho oyuncusu Maximin'in paylaşımına çok sert bir cevap verdi

Jose Mourinho oyuncusu Maximin'in paylaşımına çok sert bir cevap verdi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Rangers maçı öncesinde TRT Spor'a verdiği röportajda Maximin'in yaptığı paylaşıma sert bir tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Allan Saint-Maximin'in sosyal medya hesabından bu karara verdiği tepki sarı-lacivertli camiayı karıştırdı.

Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yapmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise maç öncesinde TRT Spor'a verdiği röportajda Maximin'in oynamak için uygun durumda olmadığını belirterek, sert ifadeler kullandı:

"Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur."

 

Etiketler Fenerbahçe Jose Mourinho Fenerbahçe trt spor Saint Maximin Allan Saint-Maximin
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