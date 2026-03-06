  1. Anasayfa
TFF resmen duyurdu! Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlangıç tarihi belli oldu

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 2026-2027 sezonu takvimi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig heyecanı 14 Ağustos'ta, 1. Lig ise 7 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 futbol sezonu için takvimi belirledi. 

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak olan 1. hafta müsabakalarıyla start alacak. Takımların Avrupa kupaları ön elemeleriyle eş zamanlı olarak başlayacak olan lig maratonunda, açılış maçının hangi takımlar arasında oynanacağı ise fikstür çekimiyle netleşecek.

Trendyol 1. Lig’de ise perde Süper Lig’den bir hafta daha erken açılacak. 1. Lig fırtınası 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig ekipleri için hazırlık süreci biraz daha uzun tutuldu. TFF kararına göre her iki ligde de ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu durum, alt lig takımlarına transfer ve kamp çalışmaları için yaklaşık bir ay daha ek süre tanımış oldu.

İşte 2026-2027 sezonu takvimi:

Lig Kategorisi Başlangıç Tarihi
Trendyol 1. Lig 7-10 Ağustos 2026
Trendyol Süper Lig 14-17 Ağustos 2026
Nesine 2. Lig 5-6 Eylül 2026
Nesine 3. Lig 5-6 Eylül 2026

 

