Tuvalet sapığı yakalandı: 21 yaşındaki zanlının kaydettiği görüntüler mide bulandırdı

Hatay İskenderun'da akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde gizli çekim yapan 21 yaşındaki S.K. tutuklandı. Mağdur B.N.K.'nın durumu fark etmesiyle yakalanan şüphelinin telefonunda, 4 ay içerisinde 15 farklı kadının görüntüsünü çektiği belirlendi.

Hatay'da akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde kabine saklanan 21 yaşındaki erkek şahıs, 4 ay içerisinde 15 farklı kadının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Tuvalete girdiği esnada cep telefonunu fark eden kadın bir şahsın şikayeti sonrası olayın faili polis ekiplerince yakalanarak, mahkemece tutuklandı.

3 Mart tarihinde Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki bir istasyonda tuvaleti kullanan B.N.K., yan kabinden kendisine doğru uzatılan cep telefonunu fark etti.

Mağdur kadının derhal durumu polise bildirmesi üzerine İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Şoke Eden Gerçek

Emniyete götürülen S.K.'nın telefonunda yapılan dijital incelemede, şüphelinin 4 aydır aynı yöntemi kullanarak farklı zamanlarda 15 ayrı kadının görüntülerini kaydettiği delilleriyle ortaya kondu.

Adliyeye sevk edilen 21 yaşındaki S.K., mahkemece "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA