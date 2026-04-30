Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, kulübün net borcunun 5 milyar 27 milyon TL olduğu belirtildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 tarihli mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Açıklamada, kısa ve uzun vadeli borç kalemlerinin dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi ve ilişkili taraf işlemleriyle netleştirilmesi sonucunda net borç tutarının ortaya çıktığı ifade edildi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada “Şirketimizin 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır. Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,2 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,4 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde şirketimizin 28 Şubat 2026 tarihi itibari ile net borcunun 5.027 milyar TL olduğu görülecektir” denildi.

KAP’TA YER ALAN AÇIKLAMA

Öte yandan KAP’ta yayımlanan açıklamada, finansal tabloların ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlandığı ve şirketin mali durumunu gerçeğe uygun biçimde yansıttığı ifade edildi. KAP’ta yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış 01.06.2025-28.02.2026 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.”

DHA

Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar
Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar
İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi!
İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi!
Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı!
Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı!
Devrim Özkan gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı? Aynı manzara, aynı kare aşk iddiasını güçlendirdi
Devrim Özkan gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı? Aynı manzara, aynı kare aşk iddiasını güçlendirdi
Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti!
Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti!
Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı!
Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü şarkıcının konserinde olay! Selfie için sahneye atlayan hayranını dudaklarından öptü! Ünlü şarkıcının konserinde olay! Selfie için sahneye atlayan hayranını dudaklarından öptü! Kırmızı kartla oyundan atılmıştı: Ederson'un hakeme ne söylediği ortaya çıktı Kırmızı kartla oyundan atılmıştı: Ederson'un hakeme ne söylediği ortaya çıktı ''Haberim yoktu'' demek de yetmeyecek! O suça 2,5 milyon TL para ve hapis cezası geliyor! ''Haberim yoktu'' demek de yetmeyecek! O suça 2,5 milyon TL para ve hapis cezası geliyor! 4 İlin Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'yle birlikte 7 ilin Emniyet Müdürleri değişti! 4 İlin Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'yle birlikte 7 ilin Emniyet Müdürleri değişti! 5 yaşındaki çocuğun öldüğü köpek dehşetinde korkunç ayrıntılar 5 yaşındaki çocuğun öldüğü köpek dehşetinde korkunç ayrıntılar CHP’li Ali Mahir Başarır çılgına döndü: ''Operasyon çocukları, münafıklar!'' CHP’li Ali Mahir Başarır çılgına döndü: ''Operasyon çocukları, münafıklar!'' Emeklinin zamsız bayram ikramiyesinde ikinci şok: Tüm emekliler 4 bin TL alamayacak! Emeklinin zamsız bayram ikramiyesinde ikinci şok: Tüm emekliler 4 bin TL alamayacak! Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı! Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı! İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi! İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi! İBB davasında ara karar: 15 sanık hakkında tahliye kararı verildi İBB davasında ara karar: 15 sanık hakkında tahliye kararı verildi
Trafik kazasının ardından sürücü kaçtı, yaşlı çift polisi isyan ettirdi Trafik kazasının ardından sürücü kaçtı, yaşlı çift polisi isyan ettirdi Türkiye'yi tehdit edip para istemişti... Ugandalı komutandan akılalmaz Türkiye paylaşımları Türkiye'yi tehdit edip para istemişti... Ugandalı komutandan akılalmaz Türkiye paylaşımları Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti! Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti! Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı! Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı! Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu Eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki çeken müdahale Eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki çeken müdahale Devrim Özkan gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı? Aynı manzara, aynı kare aşk iddiasını güçlendirdi Devrim Özkan gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı? Aynı manzara, aynı kare aşk iddiasını güçlendirdi