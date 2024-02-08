2026 Dünya Kupası için ev sahibi şehirler açıklandı

FIFA, Toronto ve Vancouver'ı 2026 Dünya Kupası için Kanada'nın ev sahibi şehirleri olarak duyurdu.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi şehirlerin belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda, Toronto ve Vancouver, turnuvanın Kanada ayağına ev sahipliği yapacak. Ontario'da bulunan BMO Field'da FIFA 2026 hazırlıkları sürüyor. Stadın kapasitesi eklenecek 17,756 koltuk ile toplam 45,736'ya yükseltilecek AA