Fenerbahçe'nin tur umudu İstanbul'a kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, Yunan ekibi Olympiakos’a konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında İsmail Kartal'ın yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, Jose Luis Mendilibar'ın ekibi Olympiakos'a konuk oldu.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 3-2 kazanırken goller; 8. dakikada Konstantinos Fortounis, 32. dakikada Stevan Jovetic ve 57. dakikada Chiquinho'dan geldi.

Temsicimiz Fenerbahçe'nin gollerini ise 68. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti kaydetti.

Turun rövanş maçı, 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İstanbul'da oynanacak.

İsmail Kartal: "Turu geçebileceğimize inanıyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçının ardından yaptığı açıklamada, "3-0'dan bu kadar sakat oyuncumuza rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için mutluyum. Turu geçebileceğimize inanıyorum" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Avantajlı skorla İstanbul'a gitmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını ifade eden Kartal, "Net pozisyonlarımız vardı ilk yarıda değerlendiremedik. Oyunun kontrolü bize olmasına rağmen basit goller yedik. Oyuncularımla soyunma odasında konuşup atacağımız gollerle maçı çevirip İstanbul'a avantajla dönebileceğimizle ilgili konuşmalar yaptık. Basit bir gol daha yemememize rağmen oyunu bırakmadık. Risk alarak yaptığımız değişikliklerle 3-2'ye getirdik skoru. Maçı kazanabilirdik. Taraftarımızın önünde bu turu geçebileceğimiz düşünüyorum" diye konuştu.

"Oosterwolde'nin inşallah önemli bir şeyi yoktur"

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu, Olympiakos maçında oyuncularının yaşadığı sakatlıklarla ilgili olarak da, "Hiç umulmadık anda sakatlıklar yaşıyoruz. Oosterwolde'nin durumu belli değil. Dizi esnemiş gibi söylüyorlar. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Kontrollerden sonra durumu belli olacak. Tadic'te bir şey yok. Oynadığımız maçları hasarsız bir şekilde bitirmek isterdik. Bir sonraki maçlarda sakatlık yaşamadan bitirmeyi istiyorum. Taraftarlarımızın beklentisini biliyorum. Hiç merak etmesinler benim beklentim aynı onların doğrultusunda. Güçlü ve karakterli oyunculardan kurulu bir yapımız ve oyun gücümüz var. Bunu her yerde ve herkese gösterdik" açıklamasında bulundu.

"Maçı 4-3 kazanabilirdik"

Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu ancak kendilerinin de büyük bir camia olduğunun altını çizen İsmail Kartal, Maça iyi başladık. Takımının ne yapması gerektiğini, oyun planını ben ortaya koyuyorum. Objektif bir şekilde bunları anlatmak en doğal hakkım. Olympiakos 3-0 öne geçti, pozisyonları vardı ama bizim ortaya koyduğumuz reaksiyon, maçı 4-3 kazanabilirdik. Maçtan önce maçın favorisi yok demiştim. 3-0'dan bu kadar sakat oyuncumuza rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için mutluyum. Turu geçebileceğimize inanıyorum" sözlerini sarf etti.

"Batshuayi kritik durumdaydı"

Bir basın mensubunun Batshuayi'nin niye oynamadığıyla ilgili bir sorusu üzerine Kartal, "Batshuayi kritik durumdaydı. En fazla 5-10 dakika oynayabilirdi. Mecbur durumda kalmamız halinde oynatabilirdik. Bir sakatlık daha olsa 2-3 belki 5 hafta olmayabilirdi. Kritik maçlara çıkıyoruz. Bunun için Batshuayi'yi oyuna almadım" diye cevap verdi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan Tadic’in ortasında ceza yayı üzerinde Dzeko’nun gelişine vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

8. dakikada topu uzaklaştırmaya çalışan Çağlar’ın hatalı pasında ceza yayına yakın bir noktadan Fourtounis’in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

27. dakikada sol kanattan Fortounis'in ceza sahası içine ortasında David Carmo'nun kafa vuruşunda Livakovic topu kornere çeldi.

32. dakikada Fourtounis’in ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Jovetic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

51. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topla buluşan El Kaabi’nin kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.

57. dakikada El Kaabi’nin pasında topla buluşan Chiquinho’nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

61. dakikada Krunic’in pasında ceza sahası sağ çaprazdan Osayi’nin şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.

63. dakikada sağ kanattan İrfan Can’ın ortasında ceza sahası içinde Dzeko’nun kafayla aşırttığı topa Szymanski’nin kafa vuruşunda kaleci Tzolakis topu güçlükle kornere çeldi.

67. dakikada Retsos’un ceza sahası içinde Osayi’ye yaptığı hareket sonrası hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada beyaz noktanın başına geçen Tadic, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. 3-1

74. dakikada sol kanattan Ferdi’nin ortasında Szymanski’nin bıraktığı topu İrfan Can ağlara yolladı. 3-2