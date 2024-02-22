Galatasaray'ın Sparta Prag ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşacağı maçın ilk 11'i belli oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar play off turu ikinci maçında Sparta Prag'la deplasmanda karşılaşacak.
4 EKSİK
Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanan Okan Buruk'un ekibinde 4 eksik bulunuyor.
Kırmızı kart cezalısı Victor Nelsson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele karşılaşmada forma giyemeyecek.
UEFA kadrosuna dahil edilmeyen yeni transfer Derrick Köhn de kafilede yok.
KAZANAN SON 16'YA YÜKSELECEK
Galatasaray, rakibi karşısında kazanması veya berabere kalması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.
Çekya'nınn başkenti Prag'daki Letna Stadı'nda saat 23'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
İLK 11
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Haraslin, Kuchta
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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