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  5. Sevilla'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Sevilla'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Sevilla'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti.

Alex Telles'in ceza sahası içinde elle oynaması sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. 41. dakikada Enner Valencia, penaltı atışını gole çevirdi.

20. dakikada sakatlık geçiren Batshuayi, sedyeyle sahadan çıkarıldı. Yerine Joshua King oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln ve Luan Peres kadroda yok. İsimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da maç kafilesinde yer almadı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe uefa avruğa veda
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