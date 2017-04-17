UEFA kararını 18 Nisan'a erteledi

UEFA'nın, perşembe günü oynanacak rövanş maçı öncesinde cezayı bugün (17 Nisan) açıklaması bekleniyordu, ancak UEFA Disiplin Kurulu paskalya tatili nedeniyle toplanamadı ve yarın (18 Nisan) için program yaptı.

Lyon - Beşiktaş maçı kararını salı ya da en geç açrşamba gübü açıklayacak olan UEFA'nın Beşiktaş'a para cezası vermesi bekleniyor. Disiplin Kurulu'na sevklerin ardından donanımlı bir savunma hazırlamak için ciddi bir çalışma sergileyen Beşiktaş, dosyanın içinde suçsuz olduklarını gösteren videolara ve fotoğraflara da yer verdi.

Fransa'daki karşılaşmanın ardından ev sahibi Lyon; 'meşale yakmak, merdiven işgali, yetersiz organizasyon ve taraftarların sahaya girmesi' suçlaması ile; Beşiktaş ise 'meşale yakmak, sahaya yabancı madde atmak ve tribün olayları' nedenleriyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Uzmanlar, Beşiktaş'a 'saha kapatma' beklemezken, para cezası geleceğini dile getiriyor.

CEZA EN AZ YÜZDE 50 KATLANACAK

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Devler Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynadığı maçta da benzer suçtan 60 bin euro para cezası almıştı. Aynı fiilin tekrarı nedeniyle Beşiktaş'a verilecek para cezasının yüzde 50 ya da 100 oranında katlanması bekleniyor. Bu takdirde Kartal en az 90 ya da 120 bin euro para cezası alacak. Ev sahibi sorumluluğu nedeniyle Lyon Kulübü'nün de UEFA tarafından ağır bir cezaya çarptırılacağı bildirildi..

BEŞİKTAŞ'A CEZA GELECEK Mİ?

UEFA, Beşiktaş'a Lyon maçı öncesinde ceza verecek mi ve maç seyircisiz oynanacak mı sorularının cevabıyla sizlerleyiz. UEFA, Lyon - Beşiktaş maçında yaşananlardan dolayı iki takımı da disiplin kuruluna sevk etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada Lyon'un, sahaya yabancı madde ve meşale atılması, merdiven boşluklarının dolu olması, kötü organizasyon ve ikinci golden sonra taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş ise sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerde yaşananlardan dolayı sevk edildi.

İki takım hakkındaki son karar birkaç gün içinde netliğe kavuşacak. Beşiktaş ve Lyon, 20 Nisan tarihinde Vodafone Arena'da 2-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek ve yarı finale çıkacak takım belli olacak.

UEFA'nın Lyon ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etmesinin ardından emsal kararlar bir kez daha akıllara geldi. İşte UEFA'nın daha önce benzer olaylarda verdiği emsal kararlar...

UEFA'NIN VERDİĞİ EMSAL KARARLAR

Beşiktaş Yöneticisi Metin Albayrak, "Bizim resmi olarak 3 bin kişilik ayrılan yer dışında giren taraftarlar, bizim yetkimiz dışındadır. UEFA'ya bildirdik. Dün bunu UEFA'ya tekrar gösterdik, maç gözlemci ve yetkililerine. UEFA, bunu Lyonlu yetkililere deklare etti. Onlar ceza alacaklar. Ceza alacaklarını bildiklerinden böyle davranıyorlar. O biletleri biz satmadık. Onları Lyon kulübü satmıştır. Maçın bütün güvenliğini onlar sağlamak zorundalardı." ifadelerini kullandı.

AKILLARA 2012/13 VE FENERBAHÇE GELDİ

Daha önce 2012/13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Fenerbahçe, 14 Şubat'ta Kadıköy'de oynadığı BATE Borisov maçında dışarıdan gelen havai fişekler nedeniyle UEFA'dan ceza aldı. 1 maç seyircisiz oynama cezasının yanında Fenerbahçe'ye 2 yıl içinde saha olayı yaşanması halinde, UEFA müsabakalarından 1 yıl men cezası verilmişti.

Bu ceza üzerine teyakkuza geçen Fenerbahçe, 7 Mart'ta Çek Cumhuriyeti'nden oynanan Viktoria Plzen maçı için aldığı istihbaratı UEFA'ya iletti. Fenerbahçeli bazı taraftarların, sahte biletlerle stadyum kapılarına dayanacağı ve burada olay çıkaracağı bilgisini veren kulüp, olayın yaşanması üzerine UEFA ile istihbarat paylaşımına ve işbirliğine gittiği için sadece para cezası aldı.

EN CAN ALICI UEFA'NIN O TALİMATI

Beşiktaş Kulübü de, UEFA'ya fazladan satılan biletleri haber verip bu konuda işbirliğine gittiği için Fenerbahçe benzeri bir şekilde cezadan kurtulabilir.

Ayrıca, UEFA Disiplin Kuralları'nın 16. maddesinde, "Ev sahibi kulüp ve ev sahibi federasyon, maç önü, sırası ve sonrasında saha içi ve saha dışının güvenliğini ve düzenini sağlamakla sorumludur." ifadelerine yer verilmesi siyah beyazlıları rahatlatan bir başka konu oldu.

-Lyon'un 2. golü sonrası taraftarların sahaya girmesi

*UEFA, Barcelona-PSG maçı sonrası gol sevincinde sahaya giren taraftarlar nedeniyle İspanyol kulübüne 19 bin euro para cezası verdi.

-Babel'in golü sonrası yakılan meşaleler

*UEFA, Son 32 Turu'nda Manchester United ile Saint-Etienne arasındaki mücadelede Fransız taraftarların yaktığı meşaleleler nedeniyle 50 bin euro para cezası verildi.

-Taraftarlar arasında çıkan kavgalar

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı sonrası UEFA, topluma rahatsızlık vermek, çevreye zarar vermek, sahaya yabancı maddeler atmak suçlarından her iki kulübe de 60'ar bin euro para cezası verdi.