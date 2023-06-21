UEFA Şampiyonlar ve Konferans Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ön eleme turundaki rakiplerinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oluyor...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat 13.00'da, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 25-26 TEMMUZ'DA

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

KONFERANS LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 27 TEMMUZ'DA

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de bugünkü kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.



