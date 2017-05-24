Varela'nın dövmesi başına iş açtı

Cumartesi gecesi Berlin'de oynanacak Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Özellikle Frankfurt'taki bazı futbolcular için kariyerlerinin fırsatı veya zirvesi olarak gösterilen karşılaşmaya takımın Uruguaylı sağ beki Guillermo Varela'nın öyle bakmadığı ortaya çıktı.



24 yaşındaki futbolcu takımın izinli olduğu pazartesi günü sağ koluna dövme yaptırmaya gitti. Seçtiği dövme birkaç seansta tamamlanabileceği için ve bu süreçte dövmenin yapıldığı yer açık yara muamelesi gördüğünden fiziksel aktivitede bulunamayacağı kendisine anlatıldı. Varela, antrenman yapamayacağı anlamına gelen bu uyarıya rağmen dövme sürecini başlattı.

''Guillermo ile Eintracht'ın yolları artık ayrılmıştır"



Antrenmanlara çıkamayan, bir de üstüne dövme yerinde iltihaplanma belirlenen Varela için Eintracht Frankfurt şu açıklamayı yaptı:

"Teknik direktörü Niko Kovac'ın yaptığı açık uyarılara karşın, Varela izinli olduğu pazartesi günü dövme yaptırmış, bu da zaman içinde iltihaplanmıştır. Bu davranışın futbolcu için bazı sonuçlar doğuracağı ortadadır. Varela'ya cumartesi günkü kupa finali için kadro dışı cezası verilmiştir."

Kulübün Futbol Direktörü Fredi Bobic de "Bu çok kaba ihmalkarlık bütün takıma zarar verdi. Bir futbolcunun böylesine önemli bir maçtan önce teknik direktör ve doktorların önerilerini böylesine hiçe sayması kabul edilemez. Guillermo ile Eintracht'ın yolları artık ayrılmıştır" ifadelerini kullandı.

Varela, sakatlıklardan dolayı sadece 7 lig ve 3 kupa maçında şans bulmasına rağmen, son haftalarda süre almaya başlamış ve Eintracht'ta kalmak istediğini söylemişti. Ancak Bobic, "Artık bu isteğinin gerçekleşme olasılığı yok. Kapıyı kendisi kapattı. Ayrıca para cezası verilmesini de değerlendiriyoruz" dedi.