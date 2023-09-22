Ve Arda Güler geri döndü

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, haftalar sonra antrenmana çıktı.

Bu hafta LaLiga'da Madrid derbisinde deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Real Madrid, dev müsabakanın çalışmalarını sürdürdü.

Sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler, Real Madrid'in bugünkü antrenmanının bir bölümünde takımla çalıştı.

Arda Güler'le birlikte Vinicius Jr.'ın da idmanın bir bölümünde takımla çalıştığı belirtildi.

"LAS PALMAS MAÇINDA OYNAYABİLİR"

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Arda Güler, Las Palmas maçının kadrosunda yer alabilir.

Maçın gidişatına göre Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Las Palmas maçında ilk kez süre alması beklendiği belirtildi.

ANCELOTTI AÇIKLAMIŞTI

Carlo Ancelotti birkaç gün önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağını belirtmişti.

Genç futbolcunun tahmin edilen süreden önce geri dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.