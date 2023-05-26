Volkan Demirel'den çok sert sözler: Senin 3 puanın silinse ne olur? Benim oyuncum ölmüş!

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, TFF'nin verdiği puan kararına karşı çıkanlarla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, katıldığı bir YouTube kanalında , TFF'nin verdiği Hatayspor ve Gaziantep FK kararına tepki gösterilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel ayrıca Atsu ve Fenerbahçe ile ilgili konuştu.

3 PUAN TARTIŞMALARI İÇİN KONUŞTU

L1 Üçgen isimli YouTube kanalına konuk olan 41 yaşındaki çalıştırıcı, 6 Şubat depremlerinden sonra ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları hakkında TFF tarafından verilen karar sonrası çıkan 3 puan tartışmaları hakkında konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Adana Demirspor ile oynanan karşılaşma sonrası "Bu lig hukuk dışı, mantık dışı" sözleri gündem olmuştu ve Beşiktaş'ın Hatayspor ve Gaziantep FK takımının oynadığı tüm maçların iptal edilmesini istediği öne sürülmüştü.

VOLKAN: 'BENİM OYUNCUM ÖLMÜŞ, SENİN 3 PUANIN SİLİNSE NE OLUR?'

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?

VOLKAN DEMİREL: ATSU TAMAMEN GÖRÜLEMEYECEK HALDEYDİ

Depremde hayatını kaybeden futbolcusu Christian Atsu'nun çok iyi bir insan olduğunu anlatan Demirel, son anılarını da paylaştı:

"Çok iyi bir çocuktu. Yardımseverdi. Önemli bir kariyeri vardı. Sakatlığı vardı. Son maçtan bir hafta önce yanıma geldi ve 'Hocam ben oynamak istiyorum' dedi. 'Her oyuncu oynamak ister ama seni kaybetmek istemiyorum' dedim ben de. Çünkü hakikaten kaliteli ve çalışan bir oyuncuydu. Buradan aldığı aylık ücret çok cüzzi bir rakamdı, söylesem şu anda herkes 'Hadi falan' der bana ama .. Tamamen futbola ve tekrar İngiltere'ye dönmekti kafasındaki planı. Çok da gönlü zengindi. Yılbaşında elinde zarflarla geldi. Ben de espri yaptım 'Hayırdır evleniyor musun' dedim. Oysa zarflara bir miktar koymuş oradaki çalışanlara dağıtıyor."

"Ben de 'Gitmek istersen gidebilirsin, kalmak istersen başımın üstünde yerin var' dedim. Bana 'Ama sen beni oynatmıyorsun' dedi. 'Seni oynatmıyorum değil, seni kaybetmek istemiyorum. Zamanı gelince oynayacaksın' dedim. Son maçtan önceki idmanda 'Kalmak istiyorum' dedi. Neyse, maça çıktık. 'Son 10 dakika oyuna alalım' dedim. Girdi, serbest vuruş oldu. Ben 'Orta yap' dedim. O da inisiyatif alıp kaleye vurdu ve gol oldu. Ben o an çok mutlu oldum. Maçtan sonra gidip havaya kaldırdım. Son sarılışım olacağını hiç tahmin etmezdim. Keşke aramızda olsaydı. Yatağında hayatını kaybetti. 13. günde bulundu. Bulunduğunda da kendisini de gördüm. Tamamen görülmeyecek haldeydi"

FENERBAHÇE CEVABI

"Fenerbahçe benim evim. Ne zaman evimden çağrılırsam, o zaman Fenerbahçe'ye bir şey diyemem. Milli takım hepimizin milli görevi. Ama şu an kafamdan tamamen Hatayspor var"

BEŞİKTAŞ NE DEMİŞTİ?

Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün yaptığı açıklamada, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız" demişti. Şenol Güneş ise, 'Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. Yani bunu suçlamak için söylemiyorum. Şimdi düşün iki üç hafta dinleniyorsunuz. Bir maç oynuyorsunuz. Bir takım bakıyorsunuz puanı yok. O da bir üç puan alıyor.' ifadelerini kullanmıştı.