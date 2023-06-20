Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, iddialara son noktayı koydu.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında gösterilen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den açıklama geldi.

Volkan Demirel şunları söyledi:

“Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama ilk hedefim Hatayspor. Tek hedefim Hatayspor'u seneye Anka kuşu gibi döndürmek. Bayramın ikinci günü, 29 Haziran'da Riva'da toplanacağız. Elimizde 15-16 tane futbolcu var. Kampa başlıyoruz. Birçok oyuncu izledim, kendim gittim görüştüm. Yönetici abilerimizin kendi dertleri vardı yük olmak istemedim. Her insanın hedefi hayali vardır ancak Benim için öncelik Hatayspor'un ayağa kalkması.”