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Yunanistan'da tüm futbol karşılaşmaları artan vaka sayıları nedeniyle ertelendi

Yunanistan'da tüm futbol karşılaşmaları artan vaka sayıları nedeniyle ertelendi

Yunanistan'da artan koronavirüs vakaları sebebiyle Süper Lig ve Süper Lig 2 maçları Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından ertelendi. Süper Lig'de 17. hafta ve Süper Lig 2'de ise 12. hafta karşılaşmaları ileri bir tarihe alındı.

Yunanistan'da koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vakalar artmaya devam ediyor. On milyon nüfusa sahip ülkede dün 38 bin vaka açıklandı. Süper Lig ve Süper Lig 2'de de mücadele eden takımların da koronavirüs kaynaklı eksik oyuncu bildirmesi üzerine, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de 17. hafta ve Süper Lig 2'de ise 12. hafta karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi. Bugün sadece Volos NFC - Panathinaikos karşılaşmasının oynanacağı açıklandı.

Öte yandan koronavirüs sebebiyle bu hafta liglerde sadece 2 maç oynanırken, Süper Lig'de OFI - Pas Giannina maçı 1-1, Süper Lig 2'de ise Kallithea - Panathinaikos II maçı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

 

Etiketler yunanistan futbol müsabaka karşılaşma koronavirüs vaka vaka sayısı omicron yasak
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