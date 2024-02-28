  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Trabzonspor yarı finale yükseldi

Trabzonspor yarı finale yükseldi

Trabzonspor yarı finale yükseldi
Güncelleme:

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor ve Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu tek golle yarı final biletini altı.

Bordo-mavililere yarı finali getiren golü 57. dakikada Edin Visca attı. Visca, Türkiye Kupası'nda bu sezonki ilk golünü kaydederken, toplamda 4 gole ulaştı.

Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray-Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye Kupası'na Trabzonspor 4. turda dahil olmuş ve sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

Etiketler Trabzonspor yarı final ziraat türkiye kupası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rusya'dan akaryakıt fiyatlarını değiştirecek karar Rusya'dan akaryakıt fiyatlarını değiştirecek karar Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı Uçan otomobil hayali gerçek oldu, ön siparişe açıldı Uçan otomobil hayali gerçek oldu, ön siparişe açıldı İmamoğlu mu, Kurum mu ? İşte İstanbul için son 2 anket İmamoğlu mu, Kurum mu ? İşte İstanbul için son 2 anket Güzel model Diyarbakır'da muhtarlığa adaylığını koydu Güzel model Diyarbakır'da muhtarlığa adaylığını koydu Türünün tek örneği yerli Bayraktar SİHA TB3 bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli Bayraktar SİHA TB3 bir testi daha geçti 3 saat arayla öldürülen iki gencin sevgili olduğu ortaya çıktı 3 saat arayla öldürülen iki gencin sevgili olduğu ortaya çıktı Maçın son 18 dakikasında saha karıştı, 13 kırmızı kart birden çıktı Maçın son 18 dakikasında saha karıştı, 13 kırmızı kart birden çıktı Ülkü Ocakları'ndan Kutalmış Türkeş'e: ''Kuduz köpek!'' Ülkü Ocakları'ndan Kutalmış Türkeş'e: ''Kuduz köpek!''