Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor! Hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları yarın, 6 Aralık Çarşamba ve 7 Aralık Perşembe günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu turda yapılacak 28 mücadelede düdük çalacak hakemler açıkladı.





Kupada 4. tur maçlarının programı ve hakemler şöyle:

Yarın

13.00 Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor : Berkay Erdemir

13.00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor : Ömer Faruk Turtay

15.00 Pendikspor - Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Antalyaspor - Kepezspor: Raşit Yorgancılar

19.00 Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu

21.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Yılmaz

6 Aralık Çarşamba

13.00 Bandırmaspor - Somaspor: Semih Kurt

13.00 Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer

13.00 Bodrum FK - Menemen FK: Levent Buğra Vartemel

13.00 Erzurumspor FK - 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran

14.00 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu

14.00 Eyüpspor - Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu

14.00 Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan

14.00 Ümraniyespor - GH Çankayaspor: Doğu Yılmaz

14.00 Adanaspor - Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş

14.00 Altay - Kırklarelispor: Batuhan Kolak

14.00 Göztepe - 1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan

14.00 Sakaryaspor - Ankaraspor: Alirıza Altunbakır

15.00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun

17.00 Hatayspor - Düzcespor: Davut Dakul Çelik

19.00 Kayserispor - Vanspor: Ayberk Demirbaş

21.00 Trabzonspor - Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu

7 Aralık Perşembe

13.00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba

13.00 Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen

15.00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün

17.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen

21.00 RAMS Başakşehir - Şanlıurfaspor: Yasin Kol