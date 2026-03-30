  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Motor Sporları
  4. MotoGP'deki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan tarihi başarı

MotoGP'deki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan tarihi başarı

Güncelleme:

2026 MotoGP Şampiyonası’nın ABD Grand Prix’sinde temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışı 15'inci sırada tamamlayarak MotoGP tarihinde puan kazanan ilk Türk sporcu oldu.

2026 MotoGP Şampiyonası’nın 3’üncü ayağı olan ABD Grand Prix’sindeki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışı 15’inci sırada tamamlayarak ilk puanını aldı ve MotoGP tarihinde puan kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Bu sezon Prima Pramac Yamaha ile MotoGP’de yarışan Toprak Razgatlıoğlu, ABD Grand Prix’sinde toplam 20 turdan oluşan yarışı 15’inci sırada bitirdi.

MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı olan ABD Grand Prix'sinde Aprilia Racing sürücüsü Marco Bezzecchi kazandı.

DHA

Etiketler Toprak Razgatlıoğlu MotoGP
