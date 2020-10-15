Saran Media Group'tan NBA TV açıklaması

Türkiye'de birçok Premier spor içeriğinin yayın haklarını elinde bulunduran Saran Media Group, NBA TV'nin beIN Media Group'ta Digiturk platformunda devam edip etmeyeceğine dair kamuoyuyla önemli bir açıklama paylaştı.



Saran Medya Group açıklaması

"Türkiye yayın hakları Saran Media Group’a ait olan NBA TV ile beIN Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki mevcut anlaşma 14 Eylül 2020 tarihinde sona ermiştir. Aradan geçen süre zarfında, beIN Media Group yönetimi, geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılmamıştır.

Tüm anlaşmazlıklara rağmen, basketbol severleri mağdur etmemek için NBA 2019/20 sezonunun bitmesi beklenmiştir. Sezonun tamamlanması itibari ile 14 Ekim 2020 akşamı NBA TV kanalının Digitürk platformundaki yayını durdurulacaktır.

NBA TV’yi izlemeye devam edebileceğiniz platform ve kanallar:

D-Smart 72. Kanal - TV+ 76. Kanal - Tivibu 75. Kanal - Kablo TV 242. Kanal -Vodafone TV 13. Kanal



Saygılarımızla,

Saran Media Group"



Saran Media Group daha önce aynı gerekçeyle S Sport kanallarının yayınlarını da Digiturk paltformunda durdurmuştu.