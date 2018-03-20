Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yanıt !

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Ali Koç, 19 Mart Büyük Buluşma etkinliğinde konuştu. Aziz Yıldırım'a cevap veren ve projelerine dair açıklamalarda bulunan Koç, "Fenerbahçe'yi hiç kimse bölemez. Başkanımızın bende, Türk sporunda, Fenerbahçemizde emeği çoktur. Ama bu iş bittiği zaman da birbirimizin yüzüne bakabilecek konumda olmalıyız" derken göreve gelmeleri halinde ilk iş olarak sermaye girişi sağlayacaklarını belirtti.

Aziz Yıldırım'dan çok sert Ali Koç sözleri !

Fenerbahçe’de mayıs ayının sonunda yapılacak olan Olağan Seçimi Genel Kurul’da başkanlığa adaylığını koyan Ali Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Aziz Yıldırım’ın sözlerine de yanıt veren Ali Koç, seçilmesi halinde uygulamaya koyacağı projelerden de söz etti.

19 Mart Büyük Buluşma Komitesi tarafından düzenlendiği açıklanan organizasyonda alkışlar arasında kürsüye çıkan Ali Koç, “Bugün geldiğimiz noktada bizi biz yapan taraftarımızın, halkın Fenerbahçe’den uzaklaştığını görüyoruz. Özellikle son iki sezonda Kadıköy’deki taraftar ortalamamız, tarihimizde hiç alışkın olmadığımız seviyeye geldiği söyleniyor. Rekor şekilde puan kayıplarını da bunun bir etkisi olarak görüyorum” ifadelerini kullanırken ilk iş olarak sermaya artırımına gideceklerini açıkladı.

‘Yüz yüze bakabilmeliyiz…’

Aziz Yıldırım’ın “Kulübü bölüyor” şeklindeki ifadelerine de sakin bir şekilde yanıt veren Ali Koç, “Şampiyonluğu başkanlığa bin kere tercih ederim. Fenerbahçe’yi hiç kimse bölemez. Fenerbahçe TV ya da başka bir platformda başkan adaylarının konuşması bu konuların en iyi çözümüdür. Başkanımızın bende, Türk sporunda, Fenerbahçemizde emeği çoktur. Ama bu iş bittiği zaman da ne olursa olsun birbirimizi kucaklayabilecek, birbirimizin yüzüne bakabilecek konumda olmalıyız” dedi.

Ali Koç “Göreve geldikten sonra mali sorunlar için seferberlik ilan edeceğiz. Bizler de maddi, manevi üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. İlk iş, kulübümüzün kasasına hatırı sayılır sermaye girişi yapmak için işlemleri başlatmak” derken “Mali bağımsızlığımızın tehlikede olduğunu buradan açıkça ifade ediyorum. Gerçekçi olmak zorundayız ancak bunu yaparken şampiyonlukların en büyük adayı olmaktan da vazgeçeceğiz anlamı çıkarmayın. Fenerbahçe’nin böyle bir tahammülü yok” dedi. Sponsorluk sorununu tüm branşlarda çözeceklerinin de altını çizen Ali Koç, “Gerek futbolda, gerekse amatör branşlarda, kulübümüzün hiçbir şubesinin sponsor sorunu kalmayacak şekilde planlarımızı yapıyoruz” dedi.

‘Mevcut transfer politikasıyla olmaz!’

Transfer sisteminde de değişikliklere gideceklerini söyleyen Ali Koç, “Mevcut transfer politikasını sürdüremeyiz. Bu tüm futbol kulüpleri için geçerlidir. Bunun için kısa sürede en önemli yatırımımızın ‘scouting’ olacağını belirtmek istiyorum. Benden hiçbir tesis sözü istemeyin, bir tane vereceğim. En az 7 sahamız olması gerekiyor, ideali 9-10. En kısa zamanda, geleceğin tohumlarının yeşereceği tesisleri camiamıza kazandırmak zorundayız. Bugünkü mevcut sahalarla, dünya çapında altyapı mümkün değil” diye konuştu.