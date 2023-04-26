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  3. Spor medyasında sansür depremi! Şansal Büyüka istifa etti

Spor medyasında sansür depremi! Şansal Büyüka istifa etti

Spor medyasında sansür depremi! Şansal Büyüka istifa etti
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Gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili yazısı Milliyet'te yayımlanmamasının ardından istifa ettiğini duyurdu.

 343 Digital kanalında istifa sürecini anlatan Büyüka, "Milliyet'te haftada bir, ligin genel panoramasını yapan tam sayfa yazılar hazırlıyorum. Son yazımda Ali Koç ile ilgili bir yazı yazdım. İçinde eleştiri de var, destek de var. Sınırları zorlayan bir yazı değil. Hiç öyle bir yanı yok. Sakıncalı bir tarafı yok editöryel açıdan" ifadelerini kullandı. 

"İlk baskı çıktı, bana da gazetenin provası geldi" diyen Büyüka, "Gördüm, yazı manşet altında gayet güzel kullanılmış. Sabah kalktım, baktım yazı yok gazetede. Gözlerime inanamadım. Ben yanlış mı görüyorum acaba dedim. Sağa sola sordum, Anadolu şehirlerindeki dostlarımı aradım, gazetede var" ifadelerini kullandı.

Büyüka, şunları söyledi: "Editörümü aradım, haberi yok, Tayfun Bayındır'ı aradım, haberi yok. Belli ki yukarıdan gelen, yönetimsel belki yazı işleri... Yazı çıkarılmış. Nezaketen bana haber verme yok, yazının olmadığını sabah görüyorum. Bunu kendime yapılan saygısızlık olarak gördüm ve 9:15'te istifa ettim. O günden beri yazmıyorum."

Etiketler milliyet spor medyası deprem istifa sansür ali koç fenerbahçe
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