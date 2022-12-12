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Sporda gurur tablosu: Milli sporcular 5 bin 729 madalya kazandı

Sporda gurur tablosu: Milli sporcular 5 bin 729 madalya kazandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların 2022 yılında 5 bin 729 madalya kazandıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin Spor tarihine yeni hikayeler yazamaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi;

"Göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız yeni başarılara imza atmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası alanda, birçok branşta 1780 altın, 1755 gümüş, 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandık.

Bu gurur tablosunun alt yapısında inanç var, emek var, alın teri ve de sistemli çalışma var. Sporda sürdürülebilir başarı elde etmek için tüm paydaşların gayretleri var.

Yeteneği tespit, yeteneği yönlendirme, yeteneğin doğru tesisleşmeyle, antrenman bilimleriyle gelişiminin sağlanması var. 2002'den bu yana sporda gerçekleştirmiş olduğumuz hamlelerin meyvelerini hamdolsun toplamaya başladık."

Bakan Kasapoğlu, tüm sporcularla iftihar ettiklerini belirterek, “Onlar, Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın bir ucunda göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten, yetişen yeni nesiller için rol model olan evlatlarımız” dedi.

Etiketler milli sporcu madalya mehmet kasapoğlu
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