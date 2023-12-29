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Süper Kupa skandalı sonrası TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak bildiri!

Süper Kupa skandalı sonrası TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak bildiri!
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iptal olan Süper Kupa maçı sonrası ilk açıklama!

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmedi. Bu gelişme üzerine sahaya çıkmayı reddeden Fenerbahçe ve Galatasaray, taleplerinden geri adım atmadı. Gelişmelerin ardından Süper Kupa finali iptal edildi.

Final mücadelesinin iptal edilmesinin ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ortak açıklama yayınlandı.

YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna duyurulur

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

Süper Kupa skandalı sonrası TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak bildiri! - Resim : 1

Etiketler fenerbahçe galatasaray ortak bildiri
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