Fenerbahçe, Orestis Karnezis'in peşinde

Fenerbahçe'nin Karnezis ısrarı sürüyor! Gelecek sezon planlamasını yapan Fenerbahçe'de kaleci arayışları da devam ediyor.

Yunan gazeteci Sotiris Tampakos'un haberine göre Fenerbahçe, Udinese'de forma giyen kaleci Orestis Karnezis'e ilgisini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin henüz Udinese'ye resmi teklif yapmamasına rağmen, Yunan kaleci için nabız yokladığı belirtildi. Udinese, ekonomik kaynak yaratmak için bu sezon Serie A'da 33 maça çıkan kalecinin ayrılmasına iyi bir teklif gelmesi halinde sıcak bakabilir.

Bu sezon Serie A'da 33 maça çıkan tecrübeli kaleci için Udinse iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına sıcak bakıyor. Karnezis ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Newcastle United ve Crystal Palace da ilgileniyor.

31 yaşındaki Orestis Karnezis'in 2019 yılına kadar Udinese ile sözleşmesi devam ediyor.

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Orestis Karnezis'in yanı sıra David Ospina ile de ilgileniyor.



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