Nefes kesen maçta Çağla elendi

Dünya klasmanında 22. sırada bulunan Hırvat tenisçi Mirjana Lucic-Baroni'yi turnuvanın dışına iterek 2. Tura yükselme başarısı gösteren Çağla Büyükakçay, Amerikalı Shelby Rogers karşısında turnuvaya veda etti.

Maça çok hızlı başlayan ve ilk sette 5-2'lik avantaj yakalayan Çağla, buna karşın rakibine üst üste 4 set verdi ve 6-5 geriye düştü. Rakibinin servisini kıran ve ilk oyunu tie-break setine taşıyan mili tenisçi, başa baş götürdüğü bu seti 8-6 kaybetti.

Bu sonuçla ilk oyunu 7-6 kaybeden Çağla, ikinci sette de iyi mücadele etmesine karşın son bölümde rakibine üstünlük kuramayan Çağla Büyükakçay, 6-4 kaybederek turnuvaya veda etti. Rakibine 7-6 ve 6-4'lük setlerle kaybeden Çağla, Roland Garros'u 2. turda tamamlamış oldu.