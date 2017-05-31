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  4. 31 Mayıs 2017 16:57

Nefes kesen maçta Çağla elendi

Fransa Açık’ta 2. tura yükselme başarısı gösteren Çağla Büyükakçay, Amerikalı tenisçi Shelby Rogers karşısında 7-6 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Nefes kesen maçta Çağla elendi
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Dünya klasmanında 22. sırada bulunan Hırvat tenisçi Mirjana Lucic-Baroni'yi turnuvanın dışına iterek 2. Tura yükselme başarısı gösteren Çağla Büyükakçay, Amerikalı Shelby Rogers karşısında turnuvaya veda etti.

Maça çok hızlı başlayan ve ilk sette 5-2'lik avantaj yakalayan Çağla, buna karşın rakibine üst üste 4 set verdi ve 6-5 geriye düştü. Rakibinin servisini kıran ve ilk oyunu tie-break setine taşıyan mili tenisçi, başa baş götürdüğü bu seti 8-6 kaybetti.

Bu sonuçla ilk oyunu 7-6 kaybeden Çağla, ikinci sette de iyi mücadele etmesine karşın son bölümde rakibine üstünlük kuramayan Çağla Büyükakçay, 6-4 kaybederek turnuvaya veda etti. Rakibine 7-6 ve 6-4'lük setlerle kaybeden Çağla, Roland Garros'u 2. turda tamamlamış oldu.

Çağla Büyükakçay , tenis