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  3. 12 Eylül 2020 16:01

TFF açıkladı: 3 hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemin ve iki üst klasman yardımcı hakeminde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

TFF açıkladı: 3 hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
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TFF, bir üst klasman hakemi ve 2 üst klasman yardımcı hakeminin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF SAĞLIK KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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