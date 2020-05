UFC’de iki kemer maçı bir arada

Uzun zamandır konuşulan UFC 249’un ana maçında Tony Ferguson ve Justin Gaethje hafif sıklet geçici kemeri için karşı karşıya gelecek. Gecede kemerin sahibi olan dövüşçü, ilerleyen dönemde Khabib Nurmagomedov’un karşısında şampiyonluk unvanını elde etmek için ter dökecek.

Gecenin diğer unvan maçında UFC’nin iki sıklette birden şampiyon olan sayılı dövüşçülerinden Henry Cejudo horoz sıklet şampiyonluk kemerini, Dominick Cruz karşısında korumak için kafeste olacak.

10 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek büyük etkinlikte alt kart maçları 03:00’ten itibaren, ana kart maçları ise 05:00’ten itibaren canlı yayınla S Sport Plus’tan izlenebilecek.

Yılın En Dolu Dövüş Kartı!

UFC 249 dövüş gecesinde kemer maçlarının yanı sıra MMA severlerin tanıdığı pek çok önemli yıldız da kafeste mücadele edecek.

Yılın en dolu dövüş gecesi olarak kabul edilen etkinliğin ana kartında ağır sıklette Francis Ngannou vs Jairzinho Rozenstruik ve Greg Hardy vs Yorgan De Castro, tüy sıklette ise Jeremy Stephens vs Calvin Kattar karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.



“Cowboy” Tekrar Kafeste!

Geçtiğimiz aylarda çok ses getiren maçta Conor McGregor karşısında mücadele eden Donald “Cowboy” Cerrone, UFC 249’da yeniden boy gösterecek. Alt kartta gerçekleşecek mücadelede Cerrone bu kez Anthony Pettis’in karşısına rövanş maçıyla çıkacak. İkili en son 2013’te ilk rauntta sonlanan maçta karşı karşıya gelmişti.

14 Mayıs ve 17 Mayıs’ta iki yeni dövüş gecesi daha S Sport Plus’ta

UFC ikinci anonsunda iki yeni dövüş kartının daha eklendiğini duyurdu. UFC 249 gecesinin ardından 14 Mayıs Perşembe günü sabah 04:00’te Anthony Smith ve Glover Teixeira hafif ağır sıklette mücadele etmek için kafese girecekler.

Ekranlarda büyük ilgiyle takip edilen MMA kapışmalarının bir diğeri ise ağır sıklette Alistair Overeem ve Walt Harris arasında olacak. 17 Mayıs Pazar günü sabaha karşı 04:00’te gerçekleşecek etkinlik izleyenlere kesintisiz dövüş şöleni sunacak.

Her iki MMA müsabakasının adresi yine Jacksonville, Florida olacak.

