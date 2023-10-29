Ebrar Karakurt’tan ders gibi 100’üncü yıl mesajı

Kimilerinin cinsel tercihi için kimilerinin de şortu için hedef gösterdiği Türkiye'nin gururu Filenin Sultanı Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Twitter’dan kendisinin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün olduğu bir video paylaşarak şunları yazdı: “Cumhuriyet biz Türk çocuklarına sayısız fırsat verdi. Okuyabildik, çalışabildik, seçebildik, seçilebildik ve tüm dünyaya meydan okuyabildik… Bize emanet ettiğiniz her şey için teşekkür ederiz Ata’m. Seni ve şehitlerimizi minnetle anıyorum. Sevgi, saygı ve minnetle.”