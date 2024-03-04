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Filedeki derbide kazanan Fenerbahçe Opet oldu

Filedeki derbide kazanan Fenerbahçe Opet oldu
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Vodafone Sultanlar Ligi’nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, VakıfBank’ı 3-1 mağlup etti.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi’nin 23. haftasındaki derbi mücadelede Fenerbahçe Opet, VakıfBank’ı 3-1 mağlup etti.

Ligde oynadığı 22’nci maçında 21’inci galibiyetini elde eden sarı-lacivertli ekip liderliğini sürdürürken, VakıfBank 22’nci maçında ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Cristina, Ada Germen Korkmaz, Meryem Boz)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Bahar Akbay, Thompson, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Zeynep Sude Demirel, Zehra Güneş, Frantti, Aylin Acar)

Setler: 25-13, 22-25, 25-18, 25-21

Süre: 97 dakika (19, 27, 22, 29)

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe Opet VakıfBank voleybol
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