Filenin Efeleri, Romanya'ya 3-2 mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Romanya'yı 3-2 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Romanya’ya 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.
Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında 2 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da Yunanistan ile karşılaşacak.
Türkiye - Romanya: 2-3
SALON: Shlomo Group Arena
HAKEMLER: Szymon Pindral (Polonya), Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya)
TÜRKİYE: Emre, Kaan, Efe, Bedirhan, Arslan, Burutay, (Volkan (L), Berkay (L), Yiğit, Mert M. Adis, Mirza
ROMANYA: Aciobanitei, Butnaru, Rata, Bala, Calin, Dumitru ( Diaconescu (L), Balean, Peta, Constantin, Chitigoi, Bartha
SETLER: 22-25 25-18 21-25 25-23 15-17
SÜRE: 2 saat 22 dakika
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