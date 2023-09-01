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Filenin Efeleri, Romanya'ya 3-2 mağlup oldu

Filenin Efeleri, Romanya'ya 3-2 mağlup oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Romanya'yı 3-2 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Romanya’ya 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında 2 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da Yunanistan ile karşılaşacak.

Türkiye - Romanya: 2-3

SALON: Shlomo Group Arena

HAKEMLER: Szymon Pindral (Polonya), Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya)

TÜRKİYE: Emre, Kaan, Efe, Bedirhan, Arslan, Burutay, (Volkan (L), Berkay (L), Yiğit, Mert M. Adis, Mirza

ROMANYA: Aciobanitei, Butnaru, Rata, Bala, Calin, Dumitru ( Diaconescu (L), Balean, Peta, Constantin, Chitigoi, Bartha

SETLER: 22-25 25-18 21-25 25-23 15-17

SÜRE: 2 saat 22 dakika

Etiketler filenin efeleri voleybol romanya
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