Filenin genç sultanlarının Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan ve İrlanda’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takım, 1. Grup’ta Bulgaristan, Hırvatistan, Hollanda, Slovenya, İspanya, Belçika ve İsveç ile eşleşti.

2. Grup’ta ise İrlanda, Sırbistan, Polonya, İtalya, Finlandiya, Çekya, Ukrayna ve Portekiz yer aldı.

Milli takım, grup karşılaşmalarını Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da oynayacak.