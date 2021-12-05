Akıllı cihazlarda ''aptalca'' şifrelere yasak geliyor

İngiltere hükümeti, 2022 yılından itibaren akıllı cihazlarda 'aptal' şifrelerin kullanılmasını yasaklamayı planlıyor.

İngiltere hükümeti, sözde akıllı cihazlarda ‘aptal’ şifrelerin kullanılmasını yasaklayacak yasaları yürürlüğe koymak üzere harekete geçti. Forbes'in haberine göre; Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (PSTI) Tasarısı henüz yasalaşmadı. İngiltere Hükümeti kaynaklarına göre meclis, kanunu ilk fırsatta yasalaştıracak. Bu da, yasanın 2022'de devreye gireceği anlamına geliyor.

Obrela Güvenlik İşletmeciliği direktörü George Papamargaritis konu hakkında, "En yaygın kullanılan saldırı taşıyıcılarından biri, tahmin edilmesi kolay ve birden fazla cihaza önceden yüklenmiş varsayılan şifrelerdir" dedi. "Bu yeni mevzuatın varsayılan şifreleri yasaklaması ileriye doğru atılmış büyük bir adım ve cihaz üreticilerini ürünleri pazarlamadan önce güvenliği dikkate almaya teşvik edecek. Aksi takdirde işlerine zarar veren para cezaları ile karşı karşıya kalabilecekler."

HANGİ CİHAZLARI KAPSIYOR?

Bu tüketim malları mevzuatı olduğu için; yönlendiricileri, güvenlik kameralarını, oyun konsollarını, TV'leri, akıllı hoparlörleri , bebek monitörlerini, kapı zillerini ve akıllı telefonları kapsıyor. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarları, tıbbi cihazları, arabaları veya akıllı sayaçları kapsamıyor.

Bu yasa, hem cihaz üreticilerine hem de bunları ithal eden ve satanlara uygulanacağı konusunda atılmış bir adım. Yasaya göre; bir düzenleyici firma tarafından denetlenecek olan şirketler kurallara uymaması durumunda 10 milyon sterline kadar para cezası veya küresel gelirlerin yüzde 4'ünü ödemeleri planlanıyor; devam eden ihlaller de ise günlük 20.000 sterlin ceza alabilirler.