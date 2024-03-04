Apple ürünlerine bir zam daha geldi!

Apple Türkiye, yeni ürünlerini tanıtırken ürünlerine gelen yeni zamları da duyurmuş oldu.

Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni cihazlarıyla birlikte tüm ürünlerine zam yaptı.

Yeni zamla birlikte iPhone 14 128 GB'ın fiyatı 47.499 TL'den 51.499 TL'ye, iPhone 14 Plus 128 GB'ın fiyatı 53.999 TL'den 58.499 TL'ye çıktı.

iPhone 15 128GB'ın fiyatı 53.999 TL'den 58.499 TL'ye, iPhone 15 Pro 128GB'ın fiyatı 69.999 TL'den 75.499 TL'ye yükseldi.

Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'ın fiyatı ise 99.999 TL'den 107.999 TL'ye çıktı.

Yapılan zam sonrasında 27 inç 5K Studio Display için fiyat 67.759 TL’den 73.449 TL seviyesine çıkış yaptı.

32 inç 6K Pro Display XDR ise 159 bin TL’den 172 bin TL’ye ulaşmış durumda. Zam sonrasında AirPods Max artık 22.999 TL değil 24.849 TL’ye satılıyor, yeni AirPods Pro ise artık ancak 9.349 TL’ye alınabiliyor.

Şirketin diğer ürünlerinde de hatırı sayılır artışlar yapılmış durumda. iPad Mini için başlangıç fiyatı 20.499 TL’den 22.499 TL’ye ulaştı, iPad Pro ise artık 32 bin TL değil 34 bin TL’den başlıyor.