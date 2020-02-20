''Kopyala yapıştır''ın mucidi hayatını kaybetti

Her gün bilgisayar kullanırken işlemlerin başında gelen es, kopyala ve yapıştırın mucidi hayatını kaybetti.

Gizmodo’da yer alan habere göre, 1980 ila 1997 yılları arasında Apple bünyesinde görev alan Larry Tesler, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Larry Tesler, kariyeri boyunca AppleNet ve Apple’ın Gelişmiş Teknolojiler Grubu gibi departmanlarının başkan yardımcılığı görevini üstlenmenin yanında Amazon ve Yahoo! gibi firmalarda da görev aldı.

Tesler’ın en popüler icadı ise bilgisayarlarda kes, kopyala ve yapıştırın işlemi olmuştu.

Tesler, bugün vazgeçilmez olan modsuz bilgisayarların temelini atan insanlardan birisi olarak da biliniyor.

Tesler, 15 Temmuz 1980’de Apple’da görev almaya başladı. Apple Lisa projesinde görev aldı.

Bu bilgisayar, daha sonra bir fareye ve grafik arayüze sahip ilk Apple bilgisayarı olarak anılacaktı. Tesler Xerox’ta da benzer projeler yapmıştı.