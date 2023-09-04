En Popüler Domain (Alan Adı) Uzantıları

Internet Assigned Numbers Authority'nin (IANA) resmi alan adı uzantıları listesinde, bu yazının yazıldığı tarih itibariyle yaklaşık 2.000 seçenek bulunmaktadır.

Bu listenin devasa büyüklüğü, bir alan adı uzantısı seçme olasılığını zorlaştırabilir, ancak bu uzantıların gerçekte ne anlama geldiğini anladığınızda, seçim çok daha kolay hale gelir.

Domain (Alan Adı) Uzantısı Nedir?

Alan adı uzantıları veya üst düzey domain (TLD'ler), bir web sitesinin alan adındaki son noktayı takip eden son eklerdir. Örneğin; .com, .org veya .net en popüler alan adı uzantılarındandır. Bu TLD'ler, web sitelerini kuruluş türlerine, konumlarına ve amaçlarına göre sınıflandıran çevrimiçi tanımlayıcılar olarak hizmet eder.

Alan Adı Uzantılarının Tarihçesi

Alan adı uzantılarının geçmişi, IANA'nın her biri farklı bir organizasyon türünü temsil eden altı alan adı uzantısı ile başladığı 1980'lere kadar uzanmaktadır.

"Commercial - Ticari" anlamına gelen .com

"Organization - Organizasyon" anlamına gelen .org

"Government - Hükümet" anlamına gelen .gov

"Military - Askeri" anlamına gelen .mil

"Education - Eğitim" anlamına gelen .edu

Kısa süre sonra bu alan adı uzantılarına 1990'larda yayılmaya başlayan ülke kodlu TLD'ler de katılmıştır. Bu domain uzantılarının rolü, aşağıdaki gibi belirleyicileri kullanarak farklı ülke ve bölgeleri temsil etmektir:

"Türkiye" için .com.tr

"Japonya" için .jp

"Almanya" için .de

"Birleşik Krallık" için .uk

"Birleşik Devletler" için .us

Daha sonra 2000'li yılların başında, alan adı uzantıları listesi diğer sektör, ilgi alanı ve topluluk türlerine yönelik seçenekler sunmak üzere daha da genişledi:

"Information - Bilgi "yi temsil eden .info

"Professional - Profesyonel" anlamına gelen .pro

"business" anlamına gelen .biz

Ancak 2012 yılına kadar ICANN, alan adı uzantısı kayıtlarında köklü değişiklikler yaparak yeterince büyük bütçeye sahip herkesin özel üst düzey alan adları oluşturmasına izin vermedi. Bu, .bmw, .google, .sky gibi markalı TLD'lerin yükselişinin başlangıcı oldu.

Alan Adı Uzantıları Web Siteniz için Ne Anlama Gelir?

Başlangıçta alan adı uzantılarının amacı web sitelerini türlerine veya amaçlarına göre kategorize etmekti.

Örneğin, .com ile biten web sitelerinin ticari olması amaçlanırken, .org genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kendilerini eğitim veya devlet kurumlarından ayırmak için seçilmişti.

Öte yandan .co ve .biz, çevrimiçi işletme siteleri için uygun alan adı uzantıları olarak kabul görürken, .info genellikle araştırma platformları gibi bilgi amaçlı siteler tarafından benimsenmiştir.

Konum

Amerika Birleşik Devletleri için ".us" ve Birleşik Krallık için ".uk" gibi kod üst düzey alan adları (ccTLD'ler), markaları belirli bir ülke veya bölge ile ilişkilendirmek için vardır.

Markalaşma

Alan adı uzantısı seçimi marka kimliğinizi, marka hatırlanabilirliğini, yerelleştirmeyi ve marka korumasını etkileyebilir.

Örneğin, marka hatırlanabilirliğini güçlendirmek söz konusu olduğunda, markanızın rakipleri arasında öne çıkmasına yardımcı olacak akılda kalıcı bir alan adı uzantısı seçmeniz gerekir.

.Com uzantısı bu ihtiyacı karşılar, çünkü en akılda kalıcı alan adı uzantısıdır. Tüketiciler bu uzantıya %44'lük bir akılda kalıcılık puanı vermektedir. Bir diğer iyi performans gösteren .co uzantısı ise %33'lük puanıyla ikinci sırada yer alır.

Domain Uzantılarının Türleri ve Listesi

IANA'nın veri tabanında, üç ana türe ayrılmış tüm alan adı uzantılarını bulabilirsiniz:

Ülke kodlu üst düzey alan adı (ccTLD)

Sponsorlu üst düzey alan adları (sTLD'ler)

Jenerik üst düzey alan adları (gTLD'ler)



1. Ülke kodlu üst düzey alan adları (ccTLD'ler)

Ülke kodlu üst düzey alan adları (ccTLD'ler) belirli ülkelere, egemen devletlere ve bölgelere hitap etmek üzere tasarlanmıştır. Genellikle Latin alfabesinden alınan iki baş harften oluşurlar.

Yine de rastgele ccTLD uzantıları kaydedemezsiniz. Birçoğunda ev sahibi ülke, bölge veya egemen devlette ikamet ediyor olmanızı gerektiren coğrafi kısıtlamalar vardır.

Bu alan adı uzantıları genellikle devlet kurumları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından ev sahibi ülke içinden kontrol edilir.

Belirli ülkeler için alan adı uzantılarının hızlı bir listesi aşağıdaki şekildedir:

.za - Güney Afrika

.us - Birleşik Devletler

.uk - Birleşik Krallık

.sa - Suudi Arabistan



2. Sponsorlu üst düzey alan adları (sTLD'ler)

Bu alan adı uzantıları, bir sponsor tarafından temsil edilen belirli bir topluluk veya grupla ilişkilidir. Genel üst düzey alan adları (gTLD'ler) gibi genel kullanıma açık değildir. Bunun yerine, sTLD'ler belirli niş veya sektörlerle sınırlıdır.

Örneğin, .gov ve .edu gibi sponsorlu üst düzey alan adlarını ele alalım. İlki devlet kurumları için ayrılmışken, ikincisi yalnızca eğitim kurumları içindir.

Diğer sTLD alan adı uzantı örnekleri aşağıdakileri içerir:

.int - Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından uluslararası kuruluşlar için desteklenmektedir.

.gov - ABD devlet kurumları için Genel Hizmetler İdaresi (GSA) tarafından desteklenmektedir.

.edu - Akredite derece veren kurumlar için EduCause tarafından desteklenmektedir.



3. Jenerik üst düzey alan adları (gTLD'ler)

Genellikle gTLD'ler olarak bilinen jenerik üst düzey alan adları, bölgesel bağlantılar veya ülke kodlarıyla sınırlı olmayan çok yönlü alan adı uzantılarıdır. Ülkeye özgü alan adlarının aksine bir temsilci gerektirmezler ve konum veya geçmişten bağımsız olarak herkes tarafından kayıt edilebilir.

İki tür gTLD vardır:

Kısıtlı - Bu alan adı uzantıları akredite işletmeler, profesyoneller veya özel niteliklere sahip kişiler için ayrılmıştır. Kısıtlı gTLD'lere örnek olarak .biz, .name ve .pro verilebilir.

- Bu alan adı uzantıları akredite işletmeler, profesyoneller veya özel niteliklere sahip kişiler için ayrılmıştır. Kısıtlı gTLD'lere örnek olarak .biz, .name ve .pro verilebilir. Kısıtlamasız - Kısıtlamasız gTLD'ler, satın alma konusunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın herkesin kaydına açıktır. En popüler kısıtlamasız gTLD'lerden bazıları .com, .net, .org ve .info'dur.

En Yaygın Üç Alan Adı Uzantısı

IANA'nın veri tabanındaki yaklaşık 2.000 alan adı uzantısından en popüler olanları (ülke kodu TLD'leri hariç) aşağıdakileri içerir:

.com

.org

.net



1. .com

.Com alan adı, web siteleri için en yaygın olarak tanınan ve kullanılan seçenektir, bu da onu birçok kişi, işletme ve kuruluş için varsayılan seçim haline getirir.

Başlangıçta ticari kuruluşlar için tasarlanmıştır. Ancak, zaman içinde tüm dünyada birincil üst düzey alan adı seçeneği haline gelmiştir. Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle, küresel olarak kayıtlı tüm alan adlarının yaklaşık %52,8'i gibi bir pazar payına sahiptir. Ancak bu hakimiyet, bu uzantıyı kullanarak uygun bir alan adı bulmakta zorlanabileceğiniz anlamına gelir.

2. .org

Pazar payı %4,4 olan .org gTLD, en popüler ikinci alan adı uzantısıdır.

.Org "organization" anlamına gelir, çünkü uzantı başlangıçta kar amacı gütmeyen kuruluşlar için tasarlanmıştır. Ancak, bu gereklilik yalnızca geçici olarak uygulandı ve ardından ICANN tarafından süresiz olarak askıya alındı.

Jenerik üst düzey alan adı artık her tür kuruluş tarafından kullanıma açıktır.

3. net

.Net, %3,1'lik pazar payı ile en popüler dördüncü alan adı uzantısı olduğundan, ilgilenebileceğiniz diğer bir seçenektir.

Kökeni "network" terimine dayanır ve bunun nedeni alan adı uzantısının başlangıçta ağ teknolojileri alanındaki kuruluşlar için belirlenmiş olmasıdır.

Ancak kullanımına ilişkin kısıtlamalar hiçbir zaman katı bir şekilde uygulanmadı ve böylece, zamanla .net, şimdi .com alan adlarına uygun bir alternatif olarak hizmet veren "genel amaçlı bir ad alanına" dönüştü.

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki listede aktif alan adı sayısına göre en popüler 50 üst düzey alan adını bulabilirsiniz: