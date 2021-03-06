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Facebook'a ''ırkçılık'' soruşturması

Facebook'a ''ırkçılık'' soruşturması

Çalışanlarının sadece yüzde 3.9'u siyahi olan sosyal medya devi Facebook, işe alma ve primlerde ırkçı önyargıyla hareket etmekle suçlanıyor.

Sosyal medya devi Facebook’un işe alma ve primlerde ırkçı önyargıyla yaklaştığı ileri sürüldü.  Şirket politikalarının sistematik yaygın ayrımcılığa neden olduğundan şüpheleniliyor.

İş başvurusunda bulunan üç avukat ve şirketin kendilerine karşı ayrımcılık yaptığını iddia eden bir yönetici Reuters haber ajansı ile iletişime geçti.

Facebook operasyon programı yöneticisi Oscar Veneszee ve diğer iki çalışan Facebook’u, öznel değerlendirmelerle ve ırkçı klişeleri teşvik ederek siyah adaylara ve çalışanlara karşı ayrımcılık yaptığını iddia ettiler.

Anlaşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözmek üzere kurulan Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), Facebook aleyhine şimdilik herhangi bir iddiada bulunmadı. Aylarca ve daha uzun sürebilecek olan soruşturma, yanlış davranış tespitiyle de sonuçlanmayabileceği bildirildi. Bu yüzden ajans şimdilik yorum yapmayı reddetti.

FACEBOOK SÖZCÜSÜ REDDETTİ

Facebook sözcüsü Andy Stone, soruşturmanın durumu veya belirli iddialar hakkında yorum yapmayı reddederek “Tüm çalışanlara saygılı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak çok önemlidir. Bu tarz her iddiayı ciddiye alıyor ve her vakayı derinlemesine araştırıyoruz.” dedi.

Etiketler facebook ırkçı ırkçılık soruşturma
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