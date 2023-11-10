Google Haritalar'a ''oh be'' dediretecek özellik

Teknoloji devi Google'ın en sık kullanılan uygulamalarından olan Google Haritalar adres sorununu tarihe karıştıracak beklenen özelliğe kavuşuyor.

Google, teknoloji dünyasının öncü firmalarından biri olarak Haritalar hizmetiyle kullanıcılarına önemli avantajlar sunmaya devam ediyor.

İddialara göre, Google Haritalar üzerindeki sohbet robotu özelliği, yapay zekâ temelli olmayacak. Yapay zekânın hızla geliştiği günümüzde, bu iddia dikkat çekici. Google'ın Haritalar hizmetindeki bu yeni özelliğin nasıl işleyeceği ve kullanıcılara hangi avantajları sağlayacağı merak konusu. Bu gelişme, yapay zekânın yaygınlaştığı bir dönemde, Google'ın farklı bir yaklaşım benimseyip benimsemediğini göstermesi bakımından önem taşıyor.

Google'ın, Haritalar hizmetine yeni özellikler eklemek üzere çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Gelen iddialara göre, bu yeni özellikler arasında Haritalar'a bir sohbet robotu entegre etme çabası bulunuyor. Günümüzde birçok platformda karşımıza çıkan sohbet robotlarının, artık Haritalar uygulamasında da yer alacak olması, Google'ın kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirme hedefine bir adım daha attığını gösteriyor. Bu yeni özelliğin Haritalar kullanıcılarına ne gibi avantajlar sağlayacağı ise merak konusu.

Google Haritalar'ın v11.105 beta sürümündeki yeni özellik, bir sohbet robotu koduyla keşfedildi. Kodlar, convo_contribs özelliğinin bir sohbet botuyla ilişkilendirildiğini gösteriyor. Ancak dikkat çeken bir detay, herhangi bir yapay zekâ öğesinden bahsedilmemesi. Bu durum, söz konusu sohbet robotunun üretken bir yapay zekâya dayanmadığını düşündürüyor.

Google Haritalar içinde yer alacak olan sohbet botu hakkında şu an için detaylı bilgiler bulunmamakla birlikte, bazı iddialar ortaya atılmış durumda. Bu iddialardan biri, botun kullanıcılara ilginç yerler hakkında bilgi sağlayabileceği yönünde. Ancak bu konuda net bir bilgi henüz yok.

Google'ın işletmeler için bir sohbet botu oluşturduğuna dair ortaya atılan iddialar bulunmaktadır. Bu iddialara göre, Google Haritalar üzerinde yer alan sohbet robotu, genel ve sıkça sorulan soruları yanıtlayarak insan müdahalesine gerek bırakmayacak. Ancak, bu bilgilerin dışında Google'ın yeni adımı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.