Google'da bir Atatürk skandalı daha

İnternetin en büyük arama motoru, teknoloji devi Google, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu" unvanını bir kez daha kaldırdı.

Geçtiğimiz aylarda, Google'da Mustafa Kemal Atatürk arandığında 'Eski Cumhurbaşkanı' ibaresi görünmesi üzerine büyük bir tepki doğmuş, ardından Google, Atatürk'ün unvanını 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu' olarak güncellemişti. Ancak, bu kez de bu unvanın tamamen kaldırılması yeni bir skandal olarak gündeme geldi.

Mansur Yavaş'tan Sert Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Google’a bir kez daha tepki gösterdi. Yavaş, 6 ay önceki benzer bir duruma atıfta bulunarak, “Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz” ifadelerini hatırlattı.

'Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz?'

Yavaş, yaptığı paylaşımda Google’ın ana hesabını ve Türkiye hesabını etiketleyerek, "Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi..." şeklinde tepki gösterdi.

Google'ın bu adımı, Türkiye’deki kullanıcılar arasında yoğun eleştirilere neden oldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Atatürk'ün unvanının yeniden düzeltilmesi için çağrılar artarak devam ediyor.