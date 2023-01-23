İnternetten para kazanmak için kullanabileceğiniz 22 kolay yol

İnternetten nasıl para kazanabileceğinizi ve nihayet istediğiniz finansal ve zaman özgürlüğüne nasıl ulaşacağınızı bilmek ister misiniz? Eğer öyleyse, şanslısınız çünkü burada evinizin rahatlığında internetten para kazanmanın 30 yolu var.

İnternetten para kazanmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir, neredeyse herkes herhangi bir deneyim gerektirmeden başlayabilir.

İnternet, para kazanmak için pek çok olasılık açtı.

Nasıl?

Çok basit, evden, bir kafeden veya kalbinizin istediği yerde çalışmanıza izin veriyor. Düzgün yapılırsa 9-5 işinizden bile çok daha fazlasını kolayca kazanabilirsiniz.

Çoğu iş, zamanında ve gerçekten istekli yapıldığında sonuç verir.

Öğrenci veya tam zamanlı çalışan olmanız hiç önemli değil, herkes için hayatını sonsuza dek değiştirebilecek fırsatlar var.

Blogdan para kazanma

Katma değeri olan iyi içerik önemli bir gelir kaynağı olabilir. Popüler konular seyahat, güzellik, para, moda, makyaj ve sağlık.

Bazı web sitelerinde genellikle reklam içeren bannerlar bulunur. Aslında bu iyi. Reklam gelirleri içerik oluşturma maliyetine yardımcı olur.

Geniş bir kitleniz varsa (ayda en az 10.000 ziyaretçi), para kazanmak için Google AdSense’i kullanabilirsiniz.

AdSense ile ne kadar para kazanılır? Bu çeşitli faktörlere bağlıdır. Google, gelirin %68’ini yayıncılara geri ödüyor. Size yalnızca bir okuyucu reklamı tıkladığında ödeme yapılır. Tıklama başına fiyat büyük ölçüde değişir ve bir açık artırma ile belirlenir.

Bu kavramı daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için pratik bir örnek:

Reklamın tıklanması 1 TL değerinde ise, yayıncı olarak Google Görüntülü Reklam ağında etkin olan taraflara 0,68 TL ödenir.

Google, kalan 32 kuruş kar olarak kaydeder. Tüm tutar Google Görüntülü Reklam ağında etkin kampanyalar yürüten reklamverenler tarafından ödenir.

Başka bir seçenek, blogunuzda satış ortaklığı pazarlaması kullanmak veya şirketler için blog yazmaktır. Birçok girişimci iyi ve çekici bir şekilde yazılmış içerikle ilgilenmektedir.

İçerik yazarak para kazanma

İçerik yazarak para kazanmak için binlerce iş bulabilirsiniz çünkü talebi muazzam bir şekilde artıyor. İnternette 2 milyara yakın web sitesi var; insanlar gitgide daha fazla içerik yazarına ihtiyaç duyuyor çünkü her web sitesi güncel içeriğe ihtiyaç duyar.

Ücret, içeriğinizin ne kadar yaratıcı ve benzersiz olduğuna bağlıdır, dolayısıyla işin kalitesine bağlı olarak kişi ödeme alır.

Çalışmayı müsaitlik durumunuza göre seçebilirsiniz, ancak yazarken verilen yönergelere ve son teslim tarihlerine de dikkat etmeniz gerekir.

Anket doldurarak para kazanma

Online anketlere katılarak evden para kazanabileceğinizi biliyor musunuz? Online anketler alarak zengin olmayacak olsanız da, evden para kazanmanın kolay ve hızlı bir yoludur. Boş zamanlarında harçlık kazanabilen öğrenciler arasında özellikle popülerdir.

Birçok şirket, hedef müşterilerinin motivasyonları ve tercihleri hakkında bilgi edinmek için ödemeye hazırdır. Bu nedenle araştırma şirketleri, online anketleri yanıtlayacak veya yeni ürünleri test edecek kişileri arıyor. Görüşleriniz bu şirketler için değerlidir.

Online anketler almanın en iyi yanı bunu istediğiniz zaman evde yapabilmenizdir. Ankete bağlı olarak tamamlanması birkaç dakika ile yarım saat sürebilir. İstediğiniz kadar çok veya az anket yapabilirsiniz. En iyisi, anketle para kazanmak için daha fazla fırsata sahip olabilmeniz için birden fazla anket şirketine kaydolmaktır. En iyi ödeyen anket sitelerini webliyo.net adresinde bulabilirsiniz.

Online çeviri işi

Geçtiğimiz 25 yılda küreselleşme hakkında çok şey duyuyoruz ve bu, farklı dilleri konuşan daha fazla insanın günden güne etkileşime girdiği anlamına geliyor.

Bu, insanların çevirmen olarak çalışmaları için büyük bir ihtiyaç yarattı. İki dilli iseniz, bu internetten para kazanmanız için gerçek bir fırsat olabilir.

Proz.com, dosyalar ve hatta konuşmalar dahil her türlü belgeyi çevirmek için para alabileceğiniz bir sitedir. Site, hizmetlerinizi çevirmen olarak listeleme fırsatı sunar.

İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Çince, Arapça, Japonca ve diğer dillerde fırsatlar sunarlar ve yasal, tıbbi, teknik ve diğer alanlarda uzmanlaşırlar.

İki dilliyseniz ve bu belgelerden herhangi birini çevirebileceğinizi düşünüyorsanız, bu, boş zamanlarınızda çevrimiçi ve evde para kazanmanız için bir fırsat olabilir.

Web tasarım hizmetleri

İşletmelerin bir web sitesi oluşturacak insanlara ihtiyaçları var. Küçük işletmelerin gereksinimlerine göre web sitelerini kurmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Ayrıca, web siteleri oluşturulduktan sonra büyük bir kazanç potansiyeline sahiptir; birçok web sitesi, güncellemeye ve çok daha fazlasına ihtiyaç duyar.

Satış ortaklığı

Satış ortaklığı, başkalarının (veya şirketin) ürünlerini / hizmetlerini tanıttığınız ve yaptığınız her satış için bir komisyon kazanmanız anlamına gelir.

Nasıl çalıştığına gelecek olursak; katılmak için bir satış ortaklığı programı bulmanız ve daha sonra satış ortağı olmak için başvurmanız gerekir.

Sizi bir satış ortağı olarak onayladıktan sonra, size kişiselleştirilmiş bir izleme bağlantısı verilecektir.

Kullanıcılar ürünü veya hizmeti satın almak için bu bağlantıyı tıkladıklarında, bu satışın sizden geldiğini bileceklerdir.

Genellikle bir satış ortağı programına katıldığınızda, bir satış hesabı oluşturursunuz ve tüm satışlarınızı ve kazançlarınızı oradan izleyebilirsiniz.

Peki, ne kadar para kazanmayı beklemelisiniz?

Her satış ortaklığı programının kendi ödeme yapısı ve ödeme koşulları vardır. Bazıları yapılan satış başına sabit bir komisyon verirken, diğerleri size satışın bir yüzdesini verir.

Katılmak için satış ortaklığı programlarını nerede bulabilirsiniz?

Bir taktik, Google aramada “tanıtmak istediğiniz ürün / hizmetin adı + satış ortaklığı programı” yazmaktır. Size sahip olup olmadığını bildirir.

Örneğin, bir kişisel bakım blogu yazıyorsanız, cilt bakım ürünleri hakkında yorum yapabilir ve okuyucuları kişisel olarak önerdiğiniz cilt bakım ürünlerini satın almaya yönlendirebilirsiniz.

Ya da profesyonel bir blogcu iseniz, insanlara kendi bloglarını nasıl açabileceklerini anlatabilir ve bazı web hosting şirketlerine satış ortağı olabilirsiniz.

Çoğu blogcu, hosting hizmeti için kaydolan kişi başına oldukça iyi para kazanıyor.

Ayrıca katılabileceğiniz onlarca satış ortaklığı ağı da var.

Onlara katılarak tanıtımına yardımcı olabileceğiniz yüz binlerce ürüne erişebilirsiniz.

Satış ortaklığının avantajı satışı yaptıktan sonra işinizin bitmesidir.

Müşterilere hizmet vermek veya ürünü göndermek konusunda endişelenmenize gerek yok.

Freelance çalışmak

Freelance çalışma, kendi projelerinizi seçmenize, kendi programınızı oluşturmanıza ve kendi fiyatlarınızı belirlemenize olanak tanır.

Freelance çalışmaya başlamadan önce, aşağıdaki kıstasları belirlemeniz gerekiyor;

Freelance çalışmak için hedeflerinizi belirleyin

Becerilerinize göre hangi hizmetleri sunmak istediğinize karar verin

İdeal müşteri kitlenizi belirleyin

Paketlerinizi ve fiyatlandırmanızı oluşturun

Web sitenizi ve dijital pazarlama kanallarınızı kurun

Müşterilere ulaşın

Uzun vadeli başarı için işletmenizi ölçeklendirin

YouTube kanalı açın

İyi bir kamera ve biraz video düzenleme bilgisiyle bir YouTube kanalıyla önemli bir gelir akışı oluşturabilirsiniz. Birçok kişi bu video paylaşım sitesini videoları izlemek için eğlenceli bir yer olarak görse de, aslında kazançlı bir iş fırsatıdır. Binlerce vlogger, istekli bir kitle için videolar oluşturarak geçimini sağlar.

Video içerik oluşturanlar YouTube’dan reklam geliri yoluyla para kazanır. Sadık bir izleyici kitlesi geliştirmeye başladığınızda, videolarınızdan para kazanılabilir. YouTube’un para kazanma yönergeleri sık sık değişmekle birlikte, bunların karşılanması çok zor değildir.

Şu anda en az 1000 aboneniz ve 4.000 saatlik görüntülenmiş içeriğiniz olmalıdır. Para kazanma özelliği aktif olduktan sonra şirketler içeriğinizin önüne bir reklam yerleştirebilir.

Ürettiğiniz belirli video türlerine bağlı olarak ortaklıklar edinebilir ve satış ortaklığı taktiklerini kullanabilirsiniz.

Videolar YouTube’da süresiz olarak kaldığından uzun yıllar boyunca tek bir içerikten gelir elde etmeye devam edebilirsiniz.

Birçok sıradan internet kullanıcısı platformda başarılı olurken, sizin biraz para kazanmak için aktör olmanıza gerek yok. Vlog, sürdürülebilir bir pasif gelir akışı oluştururken kitlenizi eğlendirmenin kolay bir yoludur.

Ne kadar para kazanabilirsiniz?

YouTube’da kazanabileceğiniz para miktarı tamamen kaç görüntüleme aldığınıza bağlıdır. Reklam geliri genellikle her bin gösterim için ödenir.

BGBM oranı olarak da adlandırılan bu oran yeni Youtuber’lar için genellikle alt uçtan başlar. İlk başladığınızda BGBM oranınızın yaklaşık 1 $ olmasını bekleyebilirsiniz. Yani videonuza gelen her 1000 görüntüleme için bir dolar kazanırsınız.

İlk başta çok fazla görünmese de bu miktar hızla artıyor. Bu, özellikle kanalınızda çok sayıda video varsa doğrudur. Videolarınız daha popüler hale geldikçe markalar ve pazarlama ajansları kanalınızda reklam vermek için daha fazla ödeme yapacak.

Dropshipping

Dropshipping, çok fazla yatırım yapmadan veya çok fazla risk almadan bir dijital mağaza sahibi olmak istiyorsanız iyi bir seçenektir. Dropshipping modeliyle herhangi bir envanter depolamanıza gerek yoktur. Aslında, envanterinize sahip olmanıza bile gerek yok.

Bir sipariş aldıktan sonra gerekli ürününüzü doğrudan bir toptancı veya üretici olan üçüncü bir taraftan satın alırsınız. Bu üçüncü taraf, siparişleri yerine getirmek için ürünü doğrudan müşterinize gönderir.

Bu şekilde ürünü doğrudan görmenize bile gerek kalmaz. Kazandığınız kar, müşterinizden aldığınız fiyat ile üçüncü tarafın sizden aldığı ürünün maliyeti arasındaki farktır.

Sosyal medya uzmanı

Sosyal Medya, pazarlamacıların işlerini yapmak için kullandıkları en güçlü araçlardan biri haline geldi.

Büyük şirketler, sosyal medya uzmanlarından oluşan eksiksiz bir ekibe sahip olabilirken, girişimciler ve küçük şirketler, işi halletmek için bağımsız sosyal medya uzmanları arayabilir. Bu hizmeti serbest meslek sahibi olarak veya kendi adınız altında sunabilirsiniz.

Önceki müşterilerin pazarlama hedeflerine ulaşmak için sosyal medyadan yararlanmalarına nasıl yardımcı olduğunuza dair bazı vaka çalışmalarına sahip olmak, potansiyel müşterilerle güven oluşturmada uzun bir yol kat edebilir.

Bu konuda yeterince bilgili olduğunuzu hissetmiyorsanız, bilginizi ve nihayetinde başarınızı artırmanıza yardımcı olacak online kurslar da alabilirsiniz.

Stok fotoğrafçılık

Fotoğrafçılık iyiyseniz ve yüksek kaliteli fotoğraflar çekiyorsanız, çalışmanızı çeşitli fotoğraf sitelerine satabilir ve internetten para kazanabilirsiniz.

Fotoğraflarınızın sunacağı benzersiz bir şey varsa ve bu nedenle rekabetten öne çıkabiliyorsanız, bu iyi bir ekstra gelir olabilir.

En iyi bilinen stok fotoğraf sitleri Shutterstock, iStockphoto, Dreamstime veya Fotolia’dır.

Shutterstock, fotoğraflarınızı platformda yayınladığınızda çok iyi bir pasif gelir kaynağı olabilir. Ayrıca, çok iyi müşteri desteği ve kullanıcı dostu bir web sitesi var.

Fotoğrafçılıkla para kazanmak istiyorsanız mutlaka bir göz atın.

Uygulama geliştirme

Yazılım programlamayı biliyorsanız evden para kazanmanız için online olarak tonlarca fırsat var. Bunun bir yolu bir uygulama geliştirmektir. İnsanların kullanmak istediği bir uygulama oluşturmak için iyi bir fikre ihtiyacınız var.

Bir web sitesi yapmaya benzer şekilde, uygulamanıza reklam yerleştirerek veya daha sonra iyi bir fiyat karşılığında uygulamanızı satarak kazanabilirsiniz.

Niş web sitesi açın

Bir niş web sitesi oluşturduğunuzda, temel olarak belirli bir konunun etrafında bir web sitesi oluşturuyorsunuz.

İnsanların her ay pasif gelir elde ettikleri ve en az birkaç bin dolar kazandıkları birçok niş alan var.

Sadece web sitesini kurmanız ve ardından insanların hedeflediğiniz niş içindeki sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için yararlı içerik yazmaya başlamanız gerekir. İnternetten para kazanmak isteyen herkes için iyi bir fırsat olabilir, çünkü başlamak için çok az para lazım.

Doğru yaparsanız, web siteniz zaman içinde Google’dan ücretsiz organik trafik almaya başlayacaktır.

Daha fazla web sitesi ziyaretçisi edindikçe reklam, satış ortaklığı ve belki de kendi ürünleriniz aracılığıyla web sitenizden para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Online kurs – E-kitap

Onlara yardım etmek için insanlarla paylaşabileceğiniz bilgi veya uzmanlığa sahipseniz, bir e-Kitap oluşturmayı veya online bir kurs başlatmayı düşünebilirsiniz.

Ayrıca, bunlar sürekli pasif gelir getirecek potansiyele sahip internetten para kazama yolları oldukları için devamlı işin başında olmak zorunda değilsiniz.

İşte bilgi ürünleri için en büyük 3 karlı fikir:

Sağlık ve Fitness

Aşk, ilişkisi

İş ve Para





Hangi dersi veya e-kitabı oluşturabileceğinizi anlamaya çalışırken kendinize aşağıdaki soruları sormak yardımcı olabilir:

Diğer insanların sizden öğrenmek istedikleri yetenekleriniz neler?

Başkalarının problemlerini çözmeye yardımcı olabilecek hangi bilgilere sahipsiniz?

Başkalarının sizden öğrenmek istedikleri sonuçları kendiniz elde ettiniz mi?

Diyelim ki vegan yemek pişirmede çok iyisiniz, insanlara bunu nasıl yapacaklarını öğreten bir kurs oluşturabilirsiniz.

Fikir üretmek basit görünebilir.

Ama sadece bir fikre sahip olmak istemiyorsun. Karlı, para kazandıran bir fikir istiyorsunuz.

Bu nedenle, online dersinizi veya e-kitabınızı oluşturmaya başlamadan önce, öncelikle bunun için ödeme yapmak isteyen insanlar olup olmadığını öğrenmeniz gerekir.

E-Kitaplar ve online kurslar oluşturmak çok fazla iş gerektirebilir. Ancak, bir kez yapıldığında korumak için minimum çaba gerektirir ve devamlı para kazandırır. En iyi yanı, sizin için 7/24 pasif gelir üretmesidir.

Danışmanlık hizmeti sağlayın

Başkalarının sorunlarını çözebilir misin? Birini motive etmek için oldukça gelişmiş becerilere sahip misiniz? Daha iyi bir iletişime hakim misiniz?

Cevabınız evet ise danışman olmalısınız. Herhangi bir beceride uzmansanız, danışmanlık yoluyla yatırımsız para kazanabilirsiniz.

Becerilerinizi müşterilerinize vurgulamak için uzmanlık alanınıza odaklanan bir blog açabilirsiniz. Sağlık ve zindelik, tasarım, satış, pazarlama ve işe alma alanlarında çevrimiçi olarak sunulan çok sayıda danışmanlık fırsatı vardır.

Online koçluk

Online koçluk ile artık çevrimiçi para kazanabilirsiniz. Özellikle yaşam koçluğu ve iş koçluğu çok popülerdir.

Hizmetlerinizi bir ücret karşılığında online olarak sunuyorsunuz ve kişilerin kişisel veya iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyorsunuz.

Bunu 1-1 koçluk (Skype, sohbet vb.) İle değil, aynı zamanda web seminerleri ve online video eğitimi ile de yapabilirsiniz.

Müşterilerinize değer katacak belirli bir uzmanlık geliştirmeniz önemlidir. İlişkiler, iş ve sağlık bir koç olarak başa çıkabileceğiniz çok çeşitli konulardan biridir.

Bir örnek vermek gerekirse: Örneğin, hayatınızda çoğu zaman bir şeyleri olumlu bir şekilde görmekte zorlandığınızı veya bağımlılık veya ilişki sorunları ile mücadele ettiğinizi ve bu sorunu zaman içinde kendiniz çözmeyi öğrendiğinizi varsayalım. Bu yüzden aynı sorunla karşılaşan birine yardım edin.

Bilginize, deneyiminize, uzmanlığınıza ve müşteri sayınıza ve faaliyet gösterdiğiniz sektöre bağlı olarak ayda 1000 ila 100.000 TL’den fazla kazanabilirsiniz.

Örneğin, iş koçluğu için kaliteniz portföyünüze yansıtıldığında çok yüksek bir ücret talep edebilirsiniz.

Evinizdeki boş odayı kiralayın

Kolay para kazanmanın en iyi yollarından biri de evinizdeki bir veya daha fazla odayı kiralamaktır.

Çoğu insan Airbnb’yi duymuş olmalı. Kiracı bulmak için web sitesinde evinizdeki alanın reklamını yapıyorsunuz. Her iki taraf da bir anlaşmaya varırsa sadece birisinin geceyi evinizde geçirmesine izin verdiğiniz için ödeme alırsınız.

Genellikle Airbnb’yi kullanmak isteyeler tüm mülkü kiralamak zorunda olduklarını düşünür. Bu doğru değil. Bazı durumlarda, bir oda, bir çatı katı ve hatta bir garaj dahil olmak üzere mülkünüzün hemen hemen herhangi bir bölümünü kiralayabilirsiniz.

Evinizi kiralamak için gecelik fiyatlar, büyüklüğüne, konumun cazibesine ve olanaklara bağlı olarak 250 TL kadar düşük veya 5.000 TL kadar yüksek olabilir. Ve bir gece 250 TL bir servet gibi gelmeyebilir, ancak bu kolayca ayda 5.000 TL veya daha fazla olabilir.

Hepsi Airbnb’deki birkaç düğmeyi tıklatmaktan ve her misafir ayrıldıktan sonra biraz temizlik yapmaktan ibaret.

Airbnb kullanıcıları genellikle kısa süreli kiralamalarla uğraşırlar, yani evinizde en fazla birkaç gün veya bir hafta kalacaklar.

Dijital reklamcılık

Talep edilen diğer bir hizmet de dijital reklamcılıktır. Google, Instagram ve Facebook gibi platformlarda algoritmalar sürekli değiştiği için, şirketlerin reklam kampanyaları için etkili bir stratejinin nasıl formüle edileceğini anlamaları zor olabilir.

Özellikle küçük şirketler, bu konuda çalışan tam zamanlı bir personelin olmasını gerekli görmeyebilir, bu nedenle bunun yerine dış kaynak kullanmayı tercih ediyorlar.

Sosyal medyada reklam yayınlamanın yanı sıra, Google’da PPC (tıklama başına ödeme) kampanyaları yürütme konusunda da uzmanlaşabilirsiniz, bunlar yalnızca müşteriler reklamı tıkladığında ödeme yapmanız gereken reklamlar.

Pazarlama geçmişine sahip birçok insan, dijital reklamcılık dünyasına dalış yaparak online para kazanabilir.

Seo hizmetleri

SEO (Search Engine Optimization) Arama motoru optimizasyonunun İngilizcesidir. Global bir terimdir. Web sitelerini; Google, Yandex, Bing gibi arama motorlarına uyumlu hale getirmektir. Seo yapmak, web sitelerini belirlenen kelimelerde üst sıralara çıkarma sürecidir. Bir web sitesi arama sonuçlarında ne kadar üstte olursa, o kadar fazla ziyaretçi (trafik) çekeceği anlamına gelir.

SEO, ustalaşması zor bir beceri değildir. Tek gereken, farklı SEO ilkelerini ve en iyi uygulamalarını incelemek için zaman ayırmaktır.

SEO ilkeleri ve kavramlarına hakim olduktan sonra, öğrendiklerinizi çeşitli nişlere ve işletme türlerine uygulamaya başlayabilirsiniz.

Bir blog satın alın

İnternet var olduğu sürece, insanlar blogdan veya kişisel web sitelerinden para kazanacaklar. Ama bu günlerde sıfırdan bir blog açmak, çok sayıda harika içerik üretmek ve bununla çevrimiçi para kazanmak için SEO uygulamak çok göz korkutucu bir görevdir.

İyi haber şu ki, daha kolay bir yol var; başka birinin zaten kurulmuş olan blogunu satın almak.

İlgi eksikliği, kariyer değişikliği veya diğer faktörler nedeniyle orada web sitelerini satmak isteyen başarılı blog sahipleri var.

R10, başarılı bloglar da dahil olmak üzere web sitesi satmak veya satın almakla ilgilenen kişiler için iyi bir forum.

Satın almadan önce aylık sayfa görüntüleme sayısı, trafik kaynakları, geçmiş performans ve diğer önemli göstergeler dahil olmak üzere ilgili tüm istatistikleri incelediğinizden emin olun.

Bir web sitesi satın aldıktan sonra, reklam yerleşimi ve web sitesine ait tüm fikri mülkiyet dahil olmak üzere tam kontrole sahip olursunuz.

Blog zaten para kazanıyorsa, mevcut reklamları ve satış ortaklığı bağlantılarını kendi bağlantılarınız ile değiştirmeniz gerektiğini unutmayın.

Mikro görevleri tamamlayın

Mikro görevleri tamamlamak, kolay erişilebilir olan bir internetten para kazanma yoludur. Bilgisayarı ve bazı temel becerileri olan hemen hemen herkes bu işi yapabilir.

Mikro görev, bir işçinin bir şirket için tamamladığı küçük bir görevdir. Tipik işler arasında fotoğraf etiketleme ve altyazı ekleme, anketler, anahtar kelime aramaları, veri girişi ve kısa düzenleme bulunur.

Çok kazançlı olmasa da, mikro görevler inanılmaz derecede esnektir ve bunları dünyanın her yerinden tamamlayabilirsiniz.

Biraz fazladan para kazanmak istiyorsanız veya uzun vadeli bir çözümden ziyade geçici bir yarı zamanlı bir iş istiyorsanız, bu dikkate değer olabilir.

En popüler web sitelerinden biri, Amazon tarafından mikro görevleri tamamlamak isteyen bağımsız yükleniciler için başlatılan bir site olan Mechanical Turk (MTurk olarak da bilinir).

Bazı mikro işler birkaç dakika sürer; diğerleri sonsuza kadar sürer. Bazıları sıfır nitelik gerektirirken, diğerleri daha özel beceriler ve hatta bir lisans derecesi gerektirir.

Ortalama saatlik ücret saatte sadece yaklaşık 2 dolar olmasına rağmen, seçtiğiniz iş konusunda seçici davranarak ve en çok ödeyen işleri hızlıca yakalayarak saatte 10 dolara kadar kazanmak mümkündür.

Diğer bir seçenek ise MTurk gibi çalışan Clickworker. Diğer hesaplara göre, adımınızı attığınızda saatte 10 dolara kadar teklif bulmak mümkündür, ancak oraya ulaşmak biraz pratik gerektirebilir.

Son olarak, The Smart Crowd, ‘dünyanın en büyük evde iş sağlayıcısı’ olduğunu iddia ediyor. Neredeyse tamamen veri girişine odaklanır. Ücretin saatte 5 ila 6 dolar arasında olması bekleniyor.

Ancak, her türden rastgele görevi tamamlamak yerine belirli bir alanda uzmanlaşırsanız, daha önemli miktarda para kazanmak mümkündür.

Fiverr’e kaydolun

Fiverr, çalışanların çeşitli mikro işlerle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir web sitesidir. Tamamladığınız her görev için 5 $ kazanabilirsiniz. Ve elbette işin sırrı, olabildiğince çok görevi tamamlamaktır.

Bu görevler, ürünleri veya hizmetleri içerebilir. Araştırma, veri girişi veya belirli bir proje için birisinin dış kaynak olarak kullanması gereken bir dizi küçük görevden herhangi birini içerebilirler.

Sıradışı görevleri yerine getirmeniz bile istenebilir! Hangi görevleri üstlenmek ve hangilerini göz ardı etmek istediğinize karar verebilirsiniz.

Ayrıca belirli ürünleri Fiverr’da satabilirsiniz. Elbette bu, nakliye dahil 5 dolardan fazlaya mal olm

ayacak küçük eşyaları içerecektir. Grafik tasarım veya muhasebe gibi belirli beceriler için giriş fiyatı olarak 5 $ limitini bile kullanabilirsiniz, ancak daha karmaşık projeler için daha yüksek ücretler talep edebilirsiniz.

İlerledikçe, olumlu eleştiriler de almak isteyeceksiniz. Ne kadar olumlu eleştiriniz olursa, o kadar çok görev ve daha fazla gelir elde edersiniz.